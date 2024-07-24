"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги Whoosh и включив акции МКПАО "Яндекс".

Текущий состав топ-списка: Сбербанк (ао), "Яндекс", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль", Ozon, "МФК "Займер".

"Добавляем акции МКПАО "Яндекс" на фоне старта торгов акциями компании после реструктуризации, завершение которой должно способствовать раскрытию фундаментальной стоимости бизнеса. Более высокая рентабельность бизнеса МКПАО "Яндекс" по сравнению с Yandex N.V. также может способствовать росту цены акций", - отмечают аналитики.

Эксперты исключили из списка акции Whoosh, которые с момента добавления в подборку выросли на 5% против снижения индекса Мосбиржи на 6%.

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