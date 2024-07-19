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19 июля 2024 года 09:15

Dow Jones потерял более 500 пунктов

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР падают в пятницу. Цены на нефть опускаются на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы упали в четверг, Dow Jones Industrial Average потерял более 500 пунктов.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), подешевевшие на 3,2%. Кроме того, резко опустились котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) (-2,5%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,2%), а также Apple Inc. (SPB: AAPL) (-2%).

Стоимость акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) снизилась на 1,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%.

Растущие ожидания скорого уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) подталкивают инвесторов к выходу из существенно подорожавших за последнее время акций крупных американских компаний, отмечает Bloomberg. Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыли и высвобождая средства для инвестиций в те сферы, которые должны выиграть от смягчения политики ФРС.

"Инвесторы поспешили выйти из перекупленых акций крупных компаний и искать возможности среди более мелких", - отмечает аналитик Piper Sandler Крейг Джонсон.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, трейдеры оценивают в 96,2% вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре, по данным CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе, что указывает на спад активности на американском рынке труда и говорит в пользу смягчения политики ФРС.

Количество новых заявок увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222,8 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали повышения до 230 тыс.

Акции D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) подорожали на 10,1% по итогам торгов. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2024 финансового года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. При этом она скорректировала прогнозный диапазон выручки, заметно понизив его верхнюю границу. D.R. Horton также объявила о запуске программы обратного выкупа акций на $4 млрд.

Стоимость бумаг Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) упала на 13,6%. Выручка сети пиццерий в минувшем квартале оказалась слабее ожиданий экспертов. Компания также предупредила, что из-за проблем ее крупного франчайзи - Domino''s Pizza Enterprises - темпы открытия новых ресторанов за пределами США в этом году будут ниже, чем ожидалось.

Котировки акций чипмейкеров не показали единой динамики по итогам торгов, несмотря на сильную квартальную отчетность ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) поднялась на 2,6%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,2%. В то же время акции Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. подешевели на 2,3%, Micron Technology (SPB: MU) Inc. - на 1,7%.

Бумаги производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat (SPB: BYND) Inc. упали в цене на 10,3% на сообщении газеты The Wall Street Journal о том, что компания инициировала переговоры с группой держателей ее облигаций о реструктуризации долга.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 533,06 пункта (1,29%) и составил 40665,02 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 43,68 пункта (0,78%) - до 5544,59 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 125,7 пункта (0,7%) и составил 17871,22 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит.

Японский Nikkei 225 теряет 0,2%. Резко дешевеют акции Japan Post Holdings (SPB: POST) (-3%), Sumitomo Corp. (-1,9%), Mitsubishi Heavy Industries (-1,9%).

Стоимость бумаг Fast Retailing опустилась на 0,9%, Toyota Motor - на 0,6%.

Тем временем бумаги чип-мейкеров дорожают на новостях о возможном ужесточении Вашингтоном ограничений на экспорт полупроводниковых компонентов в Китай. Акции Tokyo Electron выросли в цене на 2,3%, Advantest - на 1,4%, Renesas Electronics - на 3,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сохранение инфляции в Японии на максимальном уровне с февраля, повысив ожидания подъема ключевой процентной ставки японским ЦБ на июльском заседании.

Потребительские цены в стране в июне увеличились на 2,8% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций. Темпы роста остались на уровне предыдущего месяца.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком) в июне повысились на максимальные за три месяца 2,6% после подъема на 2,5% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 2,7%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3%.

Третий пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на пленуме ранее на этой неделе, заявил о необходимости сохранять приверженность стратегии развития Китая, несмотря на сложную внутреннюю и международную обстановку, в том числе замедление темпов экономического роста в КНР. Он отметил, что следует придерживаться модели развития, в которой приоритет отдается, в частности, технологиям.

В числе лидеров снижения в материковом Китае в пятницу - акции Zijin Mining (-3%), PetroChina (-2,7%), Zhongjin Gold (-2,5%), а также Aluminum Corp. of China (-1,4%).

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,1% в ходе торгов.

Резко дешевеют бумаги Zhaojin Mining Ind. (-7,9%), Longfor Group (-5,8%). Стоимость акций Meituan (SPB: 3690) уменьшилась на 0,8%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) - на 2,5%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 1%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI опустился на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

Цены на нефть опускаются на торгах в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,74 за баррель, что на $0,37 (0,43%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,03 (0,4%), до $85,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,46 (0,56%), до $82,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,03 (0,4%), до $82,82 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Третий пленум ЦБ Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

При этом ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий.

Как сообщалось, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали понять, что готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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