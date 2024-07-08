Закрепление цены акций ВИ.ру выше 200 руб. маловероятно - ПСБ

Закрепление котировок акций "ВсеИнструменты.ру" выше 200 рублей за штуку в дальнейшем маловероятно, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"5 июля стартовали торги бумагами эмитента, которые сразу попали в первый котировальный список, free float составил около 12%. Во время сбора заявок на участие в размещении книга была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона - 210 рублей. Однако финальная цена предложения в результате была снижена до 200 рублей, по нижней границе установленного диапазона с дисконтом 5%. Это первый случай, когда итоговая цена размещения была снижена до минимума установленного диапазона, несмотря на переподписки по верхней границе. Менеджмент компании объяснил такое решение намерением "обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории", - указывают эксперты банка в обзоре. - При оценке капитализации "ВИ.ру" мы отметили, что компания излишне переоценивается рынком. Напомним, что мы видим справедливую цену на уровне 165-180 рублей за акцию, что ниже цены размещения более чем на 10%. После размещения бумаги сразу потеряли более 3%, а к концу дня восстановились до 199 рублей. Таким образом, котировки с начала торгов так и не поднялись сверх цены размещения. В дальнейшем не ждем закрепления цены выше 200 рублей".

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