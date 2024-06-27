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27 июня 2024 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Софтлайна с целью 190 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Софтлайна" с целью 190 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 145 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на приобретение "Софтлайном" контрольной доли в компании "МД Аудит", которая разрабатывает системы управления различными процессами в розничных сетях. "В дальнейшем "Софтлайн планирует серию стратегических поглощений для дальнейшего расширения своего портфеля в сфере ритейла, - отмечают они. - Приобретенные продукты будут интегрированы в единую платформу, что обеспечит бесшовное взаимодействие и удобство для конечных пользователей, а также широкие возможности для оптимизации их бизнес-процессов". "С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается разворот. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 145 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,78", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-SOFTLINE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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