Рынок акций РФ завершил четверг ростом индексов после утреннего падения из-за санкций США, просели бумаги Мосбиржи

Москва. 13 июня. Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов за счет возросшего спроса игроков после обвального падения цен blue chips на старте сессии из-за новых антироссийских санкций США; внешние рынки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи завершил основные торги ростом выше 3170 пунктов после падения утром к 3030 пунктам; в лидерах роста выступили акции Polymetal (+3,2%) и ряда металлургов, в аутсайдерах - бумаги "Мосбиржи" (-2,8%), подпавшей под санкции США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3171,69 пункта (+0,02%, в начале сессии индекс падал до 3032,05 пункта - минимума с декабря 2023 года), индекс РТС - 1132,72 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 81,34 копейки.

Подорожали акции Polymetal (+3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Акции "Московской биржи" подешевели до 244,2 рубля (-2,8%), на старте торгов цена бумаг падала до 212,04 рубля (-15,8%).

Также снизились акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России. Они затрагивают более 300 физических и юридических лиц (как в России, так и за ее пределами), направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на "ограничение доходов в энергетической сфере".

В частности, в SDN List включены компании "Селигдар" (MOEX: SELG) (акции снизились на 2,2%), "Газпром инвест", "Уралредмет" (MOEX: URRM), "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,5%), "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа" ("Мурманск СПГ", "Обский СПГ", "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ топливо Кашира"). Также SDN List пополнился целым рядом компаний групп "Коулстар" и "Эльгауголь".

Кроме того, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), следует из сообщения ведомства.

OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с "Мосбиржей", НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа", в связи с санкциями США торги долларом и евро с 13 июня прекращены.

В свою очередь, Банк России сообщил, что сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на Мосбирже в связи с американскими санкциями продолжат совершаться на внебиржевом рынке. ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

В четверг также стало известно, что Великобритания вслед за США произвела существенное обновление российского сегмента санкционного списка. В частности, отныне под санкциями находится крупный российский страховщик - "Ингосстрах" (MOEX: INGS). До сих пор в основных западных юрисдикциях санкций против компании не вводилось. Кроме того, в список включен совладелец IT-компании "Группа Астра" (MOEX: ASTR) Денис Фролов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, российский рынок акций в четверг открылся предсказуемым падением во главе с бумагами Мосбиржи из-за санкций США. Однако быстро стало ясно, что такая реакция излишне спекулятивная. Рынок достаточно быстро отыграл большую часть потерь, сохраняя высокую волатильность, а к вечеру и вовсе вышел в "плюс".

Несмотря на негативные новости, данные антироссийские санкции были ожидаемы рынком, финансовые институты оказались к ним готовы. Помимо акций самой биржи внимание также привлекли бумаги "НОВАТЭКа" из-за отдельных санкций на проекты компании. От возможности преодоления этих ограничений инвесторы во многом оценивают перспективы следующих проектов компании, отмечает эксперт.

Главное, что при торгах акциями и финансовыми производными операции на Мосбирже проводятся по всем инструментам, кроме расчетов в долларах и евро. Скорее всего, новый пакет западных санкций не повлияет значимо на российский рынок в среднесрочной перспективе, однако повышенная волатильность в акциях может еще сохраняться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 июня - 3170-3200 пунктов, полагает Шепелев.

Что касается доллара, то один из возможных ориентиров его курса - ближайший фьючерс на американскую валюту. На фоне санкционных новостей не стоит игнорировать возросшую вероятность повышения ставки ЦБ РФ на следующем заседании до 17-18%. Причиной этому может послужить также рост инфляции, закрепившейся выше 8%, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи после отскока вновь может взять курс на продолжение восходящей коррекции с целью 3200 пунктов. Российские инвесторы быстро отыграли новые ограничения со стороны США и Великобритании, которые коснулись финансовой системы России.

Достаточно быстрому восстановлению рынков способствовали высокая нефть, а также повышение рисковых настроений на глобальных рынках после того, как инфляция в США продолжила снижаться. На Мосбирже из-за санкций были остановлены торги парами на доллар, евро и гонконгский доллар. Однако объем доходов от торгов этими инструментами в общей выручке Мосбиржи значительно ниже, чем по акциям и инструментам денежного рынка.

На нефтяном рынке котировки остаются в локальном восходящем тренде. Инвесторы оптимистично смотрят на восстановление спроса в США после публикации данных по потребительской и производственной инфляции, а также на фоне общего повышения рисковых настроений, отмечает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отвоевал все внутридневные потери и вышел в "плюс". Торги долларом и евро на Мосбирже с четверга не проводятся в связи с введением новых американских санкций, инвесторы будут ориентироваться на курс ЦБ РФ, устанавливаемый на основе внебиржевых сделок по состоянию на 15:30 МСК.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%) чувствовали себя лучше рынка без очевидных фундаментальных сигналов. В феврале этого года компания уже подпала под американские санкции, которые оказали сдержанное давление на ее акции, напомнила аналитик.

Бумаги Polymetal, который планируется переименовать в Solidcore, продолжали коррекционное восстановление от локальных минимумов. "Мы ожидаем от компании сильных финансовых результатов в этом году благодаря росту мировых цен на золото и изменили рекомендацию по акциям на "покупать" с целевой ценой 334 руб. Мы также полагаем, что в ближайшие месяцы динамика акций преимущественно будет обеспечена корпоративной политикой", - считает Кожухова.

"НОВАТЭК" и "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-2,9%) пострадают от новых ограничений США и Великобритании ввиду введения санкций против судов для перевозки СПГ, а также проектов "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3" и "Мурманск СПГ".

На западных фондовых площадках в четверг преобладали сдержанные продажи. Июньские заседания ФРС и ЕЦБ остались позади, а снижения процентных ставок на следующих встречах регуляторов может и не последовать, что потенциально негативно для настроений. На данный момент, впрочем, фондовые индикаторы лишь корректируются от района исторических и годовых максимумов. Индексы МосБиржи и РТС отскочили вверх после санкционной просадки, но акции подпавших под ограничения компаний, тем не менее, остались в "минусе". Первая эмоциональная реакция была отыграна, а впоследствии рынок, вероятно, вернется к более спокойной оценке экономических событий с сохранением среднесрочного нисходящего тренда по индексу МосБиржи ниже 3310 пунктов. В четверг в ЦБ РФ вновь подтвердили возможность повышения ключевой процентной ставки еще на 1-2 п.п., что подтверждает нисходящие риски для акций, заключила Кожухова.

По словам управляющего эксперта департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, под санкции США подпали все будущие проекты "НОВАТЭКа": на ближайшую перспективу - "Обский ГХК", "Мурманский СПГ", на отдаленную - "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3". Это было ожидаемо, так как ранее под удар попал "Арктик СПГ 2", который не смог начать в конце прошлого года отгрузки из-за отсутствия танкеров должного ледового класса. Теперь под санкции подпали 7 из 15 строящихся на "Звезде" танкеров Arc7.

"Очевидно, что санкции отодвигают сроки реализации проектов "НОВАТЭКа" - все зависит от того, как компания сможет адаптироваться и решить вопрос с флотом. Пока первопроходцем остается "Арктик СПГ 2", компания направила на "Звезду" своих специалистов, чтобы достроить танкеры. Если удастся - это будет позитивным сигналом", - считает эксперт.

В отсутствие же позитивных сигналов относительно "Арктик СПГ 2" акции "НОВАТЭКа" вполне могут вернуться к нисходящему движению, которое наблюдается с октября прошлого года. Технически "дном" выступает уровень 800 руб. за акцию. У "НОВАТЭКа" остается нормально работающий "Ямал СПГ", но давление на финансовый результат все равно будет, несмотря на то, что проблемы с флотом для других проектов пока видятся решаемыми, считает Крылова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,8-2,1%), нет единой динамики в США (Dow к 18:50 МСК просел на 0,6%, Nasdaq вырос на 0,6%, S&P 500 топчется на месте).

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и отметила "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 б.п.).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены, что она будет снижена дважды в этом году по 25 б.п. - в ноябре и декабре.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 229 тыс., как и сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 225 тыс. с уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены корректируются вниз. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $82,17 за баррель (-0,5% и +0,8% накануне), июльская цена WTI - $78,03 за баррель (-0,6% и +0,8% в среду).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 2,57 млн баррелей, дистиллятов - на 881 тыс. баррелей.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79/барр. до $84,15/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38/барр.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+3,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+2,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+2,7%), ПАО "Группа Астра" (+2,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6% и +7,3% "префы").

Снизились акции SFI (MOEX: SFIN) (-4,2%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-3,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3%), "Совкомфлота" (-2,9%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-2,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,23 млрд рублей (из них 12,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,01 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 8,35 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").