Цена алюминия может вырасти до $3000/тонну к концу 2024г - Freedom Finance Global

Котировки алюминия могут подняться к уровню $3000 за тонну к концу текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в июне 2024 года начала корректироваться после того, как выросла с начала текущего года на 17,5% и обновила максимумы с февраля 2023 года, констатирует эксперт.

Чернов отмечает, что в текущем месяце коррекцию на рынке алюминия обеспечил подъем запасов металла в Китае - за неделю они увеличились на 14 тыс. тонн, до 781 тыс. тонн, а также обновление двухлетних максимумов цены, после чего обычно наступает техническая коррекция котировок. Но долгосрочный тренд в 2024 году, вероятно, останется восходящим, так как ожидается восстановление сектора недвижимости в Поднебесной благодаря введению правительственных мер его поддержки и ускорение темпов роста экономики в целом, на что указывает повышение прогноза МВФ по темпам экономического роста в стране по итогам года с 4% до 5%, указывает аналитик инвесткомпании.

Помимо ожидания увеличения потребления алюминия в Китае, отмечает Чернов, на стоимость всех промышленных металлов влияют темпы роста глобальной экономики, поскольку от них зависит спрос. В 2024 году планируется начало цикла смягчения денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС, благодаря чему темпы роста глобальной экономики начнут разгоняться и окажут поддержку стоимости промышленных металлов, полагает он.

"На фоне всего вышеперечисленного после завершения коррекционного снижения котировок алюминия на LME в июне мы прогнозируем продолжение долгосрочного роста. В связи с коррекцией стоимость фьючерсного контракта алюминия в текущем месяце может опуститься в район $2500-2600, но в дальнейшем по итогам года мы ожидаем достижения отметки $3000 за тонну", - заключает эксперт Freedom Finance Global.

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