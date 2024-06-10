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Главная / Мнения аналитиков / Цена алюминия может вырасти до $3000/тонну к концу 2024г - Freedom Finance Global
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10 июня 2024 года 12:24
Цена алюминия может вырасти до $3000/тонну к концу 2024г - Freedom Finance Global
Котировки алюминия могут подняться к уровню $3000 за тонну к концу текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в июне 2024 года начала корректироваться после того, как выросла с начала текущего года на 17,5% и обновила максимумы с февраля 2023 года, констатирует эксперт. Чернов отмечает, что в текущем месяце коррекцию на рынке алюминия обеспечил подъем запасов металла в Китае - за неделю они увеличились на 14 тыс. тонн, до 781 тыс. тонн, а также обновление двухлетних максимумов цены, после чего обычно наступает техническая коррекция котировок. Но долгосрочный тренд в 2024 году, вероятно, останется восходящим, так как ожидается восстановление сектора недвижимости в Поднебесной благодаря введению правительственных мер его поддержки и ускорение темпов роста экономики в целом, на что указывает повышение прогноза МВФ по темпам экономического роста в стране по итогам года с 4% до 5%, указывает аналитик инвесткомпании. Помимо ожидания увеличения потребления алюминия в Китае, отмечает Чернов, на стоимость всех промышленных металлов влияют темпы роста глобальной экономики, поскольку от них зависит спрос. В 2024 году планируется начало цикла смягчения денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС, благодаря чему темпы роста глобальной экономики начнут разгоняться и окажут поддержку стоимости промышленных металлов, полагает он. "На фоне всего вышеперечисленного после завершения коррекционного снижения котировок алюминия на LME в июне мы прогнозируем продолжение долгосрочного роста. В связи с коррекцией стоимость фьючерсного контракта алюминия в текущем месяце может опуститься в район $2500-2600, но в дальнейшем по итогам года мы ожидаем достижения отметки $3000 за тонну", - заключает эксперт Freedom Finance Global. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-АЛЮМИНИЙ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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