Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавного снижения UST

Москва. 6 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для ряда выпусков евробондов РФ умеренно расширились, а для некоторых бумаг - умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов - до 72,21% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,71% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подорожали на 314 базисных пунктов - до 70,07% от номинала (доходность опустилась на 45 базисных пунктов, составив 8,79% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 47 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за день 113 базисных пунктов, подорожав до 58,92% от номинала (доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 9,73% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 79,5% от номинала (доходность увеличилась на 10 базисных пунктов - до 16,08% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 74,51% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 14,93% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 69,51% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, до 12,76% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 32 базисных пункта - до 66,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют плавное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 8 тыс. и составило 229 тыс., по данным министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост до 220 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели.

Производительность труда в США в I квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Предварительно сообщалось о подъеме на 0,3%. Аналитики прогнозировали пересмотр до 0,1%. Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.