"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Schlumberger с целью $53,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $53,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,3%, стоп-приказ: $41,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Как ожидается, инвестиции в нефтедобычу и разведку продолжат расти, поскольку в последние годы в секторе наметился переход на нетрадиционные запасы, которые являются более дорогими для разработки. Руководство Schlumberger прогнозирует, что выручка компании увеличится на 14-16% в этом году. Кроме того, планы менеджмента предполагают выплату $7 млрд в виде дивидендов и обратного выкупа акций в 2024-2025 годах, что принесет доходность 10,4% за два года. Это, по мнению аналитиков "Финама", хороший показатель для нефтесервисного сектора.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки, - отмечают эксперты. - При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $41,9 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 8,3".

Schlumberger - крупнейшая в мире нефтесервисная компания.

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