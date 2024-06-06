Потенциал роста акций ТКС Холдинга составляет 84,99% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста акций МКПАО "ТКС Холдинг" составляет 84,99% на горизонте 12 месяцев, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Олег Решетников.

"В текущем году бумага продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда, который берет начало в сентябре 2023 года, - констатирует эксперт. - Для уверенного слома тренда необходимо закрепиться выше майских максимумов, над 3190 руб. и уйти выше 3140 руб. Ближайшее локальное сопротивление проходит на уровне 3022 руб. С более сильным давлением цена может столкнуться вблизи 3150 руб.".

Недавно была опубликована финансовая отчетность за I квартал 2024 года, напоминает Решетников. Компания продолжает демонстрировать уверенные результаты. Кроме того, за 4 месяца 2024 года было выкуплено 12 млн акций (6% капитала), что, по мнению аналитика, является позитивом для дальнейшей динамики цен.

"Наш взгляд на акции "ТКС Холдинга" на горизонте 12 месяцев "позитивный", целевая цена - 5400 руб. Потенциал роста - 84,99% от текущих уровней", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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