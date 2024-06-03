Цена акций Магнита, вероятно, пока останется под давлением - "Мои Инвестиции"

Котировки акций "Магнита", вероятно, пока останутся под давлением, полагают телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина, Николай Ковалев и Антон Соловкин.

"Рекомендация совета директоров эмитента о выплате дивидендов на уровне существенно ниже нераспределенной прибыли (412 руб. на акцию по итогам 2023 года) создает дополнительную неопределенность в дальнейшем использовании денежных средств компании, а операционные улучшения несут неясные перспективы (по итогам 2023 года "Магнит" сохранил высокий уровень ликвидности при более чем 220 млрд руб. денежных средств на балансе). Бумаги торгуются по 4,9 EV/EBITDA 2024", - отмечают эксперты в комментарии.

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