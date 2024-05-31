Рынок акций РФ в конце мая продолжил снижение, индекс МосБиржи откатился к уровням февраля

Рынок акций РФ в последнюю неделю мая продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, возросшей волатильности нефти (Brent локально поднималась до $85 за баррель, после чего просела ниже $82) и сохраняющихся ожиданий, что ЦБ РФ может продолжить ужесточение монетарной политики на заседании в июне. Индекс МосБиржи откатился ниже 3220 пунктов и достиг уровня конца февраля на фоне локального укрепления рубля в налоговый период.

В период с 27 по 31 мая индекс МосБиржи снизился на 5,3% и составил 3217,19 пункта, индекс РТС потерял 5,9% и достиг 1125,68 пункта на фоне роста доллара до 90,01 руб./$1 (+0,49 рубля) и снижения июльской нефти Brent до $81,52 за баррель (-0,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения blue chips из-за фиксации прибыли игроками на ожиданиях пролонгации высоких ставок ЦБ РФ и на фоне привлекательных доходностей облигаций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы (нефть Brent превысила $83 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 3300 пунктов (уровень 2-месячной давности), причем падение на 2,9% стало рекордным с середины февраля 2023 года. Лидировали в падении акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-13,5%) после отсечки дивидендов за 2023 год (25,43 рубля на бумагу), а также бумаги ВТБ (-7,1%).

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год и ждет ее на уровне "ближе к 500 млрд рублей", не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам года, если не будет возражать ЦБ РФ, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Ранее банк заявлял, что планирует заработать в 2024 году чистую прибыль на уровне 435 млрд рублей по МСФО. Основным драйвером роста прибыли группы, по словам Костина, станет внутренний бизнес.

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору "Северстали" (-2,8%) и Федеральной антимонопольной службы, говорится в картотеке суда. МТС-банк (+0,2%, до 2505 рублей) в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 35%, до 3,9 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" (-2,8%, до 169,4 рубля) рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 4,49 руб. на акцию, сообщила компания. Совет директоров ПАО "Группа Астра" (-2%, до 598,45 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх на позитивных дивидендных новостях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры, однако отскок оказался умеренным из-за ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 3300 пунктов после дневного роста в район 3350 пунктов, в лидерах подъема выступили бумаги "Мечела" (+3%) и "АЛРОСА" (+1,6%). Доллар в пик налоговых платежей локально опускался ниже 88,3 руб./$1, но вечером отскочил к 88,6 руб./$1.

Аналитики Банка России в бюллетене "О чем говорят тренды" сообщили, что может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ), если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение.

Совет директоров "Роснефти" (+0,9%) рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 29,01 рубля на акцию (закрытие реестра 9 июля). Совет директоров ПАО АФК "Система" (-0,7%) рекомендовал годовые дивиденды в размере 0,52 рубля на акцию (закрытие реестра 17 июля). Совет директоров "ФосАгро" (+0,5%, до 6260 рублей), рассмотрев финрезультаты компании за I квартал, вынес нестандартную рекомендацию по распределению прибыли: акционерам предложено выбрать размер дивидендов из трех вариантов - 165 рублей, 234 рубля либо 309 рублей на обыкновенную акцию, или воздержаться/проголосовать против каждого из предложенных вариантов (вопрос о выплатах будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 30 июня, закрытие реестра под выплаты 11 июля). Совет директоров "Башнефти" (+3,7% и -0,2% "префы") рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию (закрытие реестра 12 июля).

Советы директоров "Софтлайна" (+0,8%) и "ТГК-1" рекомендовали годовым собраниям акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 год

Нефть Brent превысила $84 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+ 2 июня, инвесторы ожидают от картеля продления сокращения добычи на вторую половину года. Также подъему котировок способствовало некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке.

В среду рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за фиксации прибыли игроками в отдельных эмитентах на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $84 за баррель после роста днем до $85). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля вечером смог отскочить вверх в район 3320 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "ТКС Холдинг" (+3,5%) и ОК "Русал" (+3%).

Акции "Русала" получили поддержку от предложений Минфина РФ по отмене экспортных пошлин, а также на фоне роста цен на алюминий до 2-летнего максимума.

Подросли акции Росбанка (+2,1%, до 117,2 рубля) на новостях об их оценке для сделки с "ТКС Холдингом". Росбанк в рамках сделки по вхождению в МКПАО "ТКС Холдинг" оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО. Эта оценка учитывает права требования по субординированному долгу и прочим активам. Одна акция Росбанка в рамках сделки оценена в 129,4 рубля. Для покупки Росбанка "ТКС Холдинг" планирует провести допэмиссию акций (по закрытой подписке холдинг может разместить 130 млн обыкновенных акций по цене 3423,62 рубля за штуку).

Минфин РФ внес в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства, включающий три главных новации: масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ, повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП. Также среди нововведений - вычеты для граждан и для бизнеса, "усреднение" рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин, налоговая амнистия за период 2022-2024 гг. Налоговые изменения, по оценкам ведомства, должны принести в бюджет дополнительно порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году.

Тем временем, согласно опросу Банка России, аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 15,9% с 14,9% в апреле, на 2025 год - до 12,4% с 10,4%, на 2026 год - до 9,4% с 8,1%. Таким образом, экономисты ждут более осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-0,6%) в январе-марте по МСФО сократилась на 39%, до 16,59 млрд руб.

Внешние рынки акций просели на фоне сдержанных комментариев представителей ФРС по поводу инфляции и перспектив смягчения монетарной политики регулятора. Нефть Brent опустилась к $83,5 за баррель в рамках коррекции.

В четверг рынок акций РФ возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent опустилась к $82,4 за баррель) и сохраняющихся ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; индекс МосБиржи откатился в район 3280 пунктов (уровень более чем 2-месячной давности) после утреннего роста выше 3340 пунктов. В лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (-4,3%), "Норникеля" (-2,9%) и "Ростелекома" (-2,9%), подрос "Аэрофлот" (+1,2%).

"Норильский никель" снизил оценку ожидаемого профицита на рынке никеля в 2024 году с более чем 190 тыс. тонн до около 100 тыс. тонн, говорится в регулярном обзоре компании. Пересмотр вызван замедлением ввода в строй индонезийских проектов и устойчивым ростом потребления никеля. В 2025 году на рынке никеля сохранится профицит на уровне 2024 года в размере около 100 тыс. тонн, считает "Норникель".

"Аэрофлот" в I квартале 2024 года получил 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 46,5 млрд руб. за тот же период прошлого года. Выручка группы увеличилась на 54%, до 173,6 млрд руб., что превысило консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок пяти инвесткомпаний и банков (170,5 млрд руб.). Чистый долг группы на конец квартала вырос всего на 0,2% относительно конца 2023 года, до 631,7 млрд руб.

Акции "НоваБев Групп" (+1,9%) подросли после сообщений об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд руб. (с текущего уровня 1,58 млрд рублей) за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли. В результате инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную (собрание акционеров по этому вопросу пройдет 4 июля).

Основной акционер "Трубной металлургической компании" (-2,4%, до 196,8 рубля) - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 89,1% ТМК) - в рамках вторичного публичного предложения акций размещает около 2% обыкновенных акций. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня, итоговая цена акций будет установлена не позднее 4 июня и в этот день бумаги будут зачислены на счета инвесторов. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (-1,4%, до 129,51 рубля) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 руб. на акцию (без учета промежуточных выплат).

Нефть Brent просела к $82,4 за баррель на фоне неоднозначной статистики Минэнерго США по запасам (запасы нефти неделей ранее сократились на 4,16 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,15 млн, однако выросли резервы бензина и дистиллятов).

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продавцов на фоне слабости нефти (Brent локально падала ниже $81,2 за баррель, но к вечеру отскочила к $81,5) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи откатился ниже 3220 пунктов (уровень конца февраля). Лидировали в снижении акции "НЛМК" (-6,4%) и "Северстали" (-5,1%). Доллар превысил 90 руб./$1.

По данным Минторга США, индекс потребительских цен (индекс PCE) в апреле вырос на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении, что совпало с прогнозами и динамикой за март. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, и который является ключевым показателем инфляции для ФРС, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель PCE Core увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Статистика о стабилизации инфляции в США оказала локальное позитивное влияние на внешние фондовые площадки.

В период 27-31 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-22%), ПАО "Евротранс" (-21%), "Трубной металлургической компании" (-16%); лучше рынка оказались бумаги "Мосбиржи" (+1,5%).

Рынок акций РФ в начале июня будет отыгрывать решение картеля ОПЕК+ по квотам на добычу сырья, решение ЦБ РФ по ключевой ставке 7 июня, а также дивидендные и корпоративные новости, в том числе с Петербургского международного экономического форума (пройдет 5-8 июня). Для индекса МосБиржи коридор колебаний в первую неделю июня может составить 3200-3350 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля после майского укрепления, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".