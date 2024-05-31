.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром откатился к 3230п по индексу МосБиржи, лидируют в откате Polymetal и "Система"
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство выросло на 3,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9% после 4% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,3%. За январь-апрель промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-апреле вырос почти до 4 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства. Ранее Минфин опубликовал предварительную оценку дефицита бюджета за январь-апрель в размере 1,484...
 
Пятую часть всех поступлений от НДФЛ обеспечили 0,3% россиян
Минфин презентовал данные ФНС с распределением сборов НДФЛ по четырем доходным группам. Доходы свыше 10 млн руб. в год в прошлом году получали 167 тыс. граждан - это 0,3% от всех плательщиков подоходного налога, следует из материалов ведомства,...
 
Дома россиян хотят оборудовать погодными датчиками
Власти рассматривают возможность оборудования многоквартирных домов (МКД) устройствами погодного регулирования. Цель - повышение энергоэффективности и снижение трат граждан на тепло. Такие приборы реагируют на температуру атмосферы и в зависимости...
 
31 мая 2024 года 11:44

Рынок акций РФ утром откатился к 3230п по индексу МосБиржи, лидируют в откате Polymetal и "Система"

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу сохранил нисходящий импульс предыдущего дня на фоне подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $81,7 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи упал в район 3230 пунктов (уровень конца марта). Лидируют в откате акции Polymetal.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3233,1 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1129,48 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,3%.

Доллар вырос до 90,15 рубля (+0,3 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-5,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,5%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Акционеры ММК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб./акция, сообщила компания.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ сейчас движется на эмоциях - с таким уровнем негатива инвесторы не сталкивались даже в момент выхода новостей по новому налоговому законодательству в РФ. Однако индекс МосБиржи теперь официально вернулся в боковик, в котором двигался с сентября по март, и ближайшим препятствием выступает уровень 3200 пунктов. В США в пятницу ожидаются статданные по расходам американцев на личное потребление в апреле, которые могут увеличить волатильность рынков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ утром в пятницу ожидаемо сохранил склонность к снижению ввиду отсутствия значимых позитивных внутренних и внешних сигналов. Однако нельзя исключать в течение дня попыток стабилизации после очередной волны продаж. С дивидендным "гэпом" в пятницу торгуются акции "АЛРОСА", а бумаги "Интер РАО" и "Хендерсон" (MOEX: HNFG) в пятницу последний день можно будет купить с дивидендными выплатами.

Индекс Мосбиржи закрепился ниже 3300 пунктов, причем оказалась пробита ближайшая поддержка 3250 пунктов, что дает негативный сигнал о дальнейшей динамике рынка, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть остаются под давлением продавцов, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на более значительное, чем ожидалось, недельное снижение запасов нефти. Рынок нефти держит в напряжении предстоящая встреча ОПЕК+ 2 июня, а в новостном поле появляются сообщения, что члены альянса обсуждают возможность продления добровольного сокращения добычи на текущие 2,2 млн б/с до конца года.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы продолжают проявлять осторожность в ожидании ключевых данных по инфляции в США и Европе, которые зададут тон для мировых процентных ставок на ближайшее время. В пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE) в США, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Члены руководства ФРС ожидают снижения инфляции в этом году, несмотря на сильный рынок труда.

Российский рынок акций продолжает снижаться, до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке остается неделя. Для перелома ситуации на рынке ОФЗ и обуздания инфляции Банку России, вероятно, придется повысить ключевую ставку с текущих 16% до 17,5-18% на ближайших двух заседаниях, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, отчеты компаний и заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС удерживает процентные ставки на уровне, необходимом для замедления инфляции, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, темпы роста потребительских цен в стране вернутся к снижению во втором полугодии, а их динамика в первые четыре месяца года не говорит о начале восходящего тренда.

Уильямс прогнозирует, что к концу года индекс PCE - предпочтительный для американского ЦБ индикатор инфляции - снизится до 2,5% с мартовских 2,7%, а в следующем году приблизится к 2%. Апрельское значение индекса PCE будет обнародовано в пятницу в 15:30 МСК.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,03-0,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,5%).

Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с мартовскими 1,1% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 1,9%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 26-го месяца подряд.

Объем промпроизводства в Японии в апреле сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца (ожидался рост на 0,9%) и понизился на 1% в годовом выражении.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае понизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности в промышленном секторе от спада, впервые с февраля. Аналитики в среднем ожидали роста до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 1,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, на 0,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после отката накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $81,66 за баррель (-0,1% и -2,1% накануне), июльская цена WTI - $77,65 за баррель (-0,3% и -1,7% в четверг).

Давление на котировки оказало общее падение интереса инвесторов к рисковым активам, что также вызвало снижение американских фондовых индексов и рост доходности гособлигаций США.

Не сумели поддержать рынок даже данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,36 млрд рублей (из них 1,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,24 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,12 млрд рублей на акции АФК "Система").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 мая 2024 года 17:46
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов "префы" "Транснефти" и исключив бумаги "Группы Позитив". Текущий состав топ-списка: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "ММК", "Европлан",...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 17:24
Рынок акций РФ останется под давлением в июне - "Велес Капитал"
Рынок акций РФ, вероятно, останется под давлением в июне, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июне может оставаться под нисходящим давлением в связи с рисками ужесточения монетарных условий уже на заседании ЦБ...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 17:01
"Финам" повысил рейтинг акций Газпрома до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Газпрома" с "держать" до "покупать" и понизил целевую цену с 157,8 руб. до 151,6 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 21,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Понижение целевой цены связано с ростом долговой...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 16:33
SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", отмечается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева. "Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 11,27 рубля на акцию, - указывают...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 16:00
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций Роснефти
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций "Роснефти" на фоне сильных финрезультатов компании за 1К24, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала Андрея Полищука. "Результаты "Роснефти" за 1К24 превзошли наши прогнозы по EBITDA и чистой прибыли на 13-14% на фоне роста...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 15:33
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне на заседании 7 июня - SberCIB
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16% на заседании 7 июня, полагает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "ЦБ сохранит 7 июня ключевую ставку на текущем уровне, но ужесточит риторику. Регулятор может учесть, что с предыдущего заседания накоплено...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 15:28
Рубль корректируется вниз в последний день месяца после предыдущего сильного роста ко всем основным валютам и перед выходными днями
Москва. 31 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем в пятницу. Рубль слабеет к бивалютной корзине третий день подряд, корректируясь вниз после сильного роста ранее в этом месяце и на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
.
31 мая 2024 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Fox с целью $35,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Fox Corp. с целью $35,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $29,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики относят к факторам роста Forward P/E...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 14:36
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medtronic
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medtronic PLC с целевой ценой $101,8 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 24,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Первопроходец медицинского хай-тека Medtronic, создавший роботов для...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 14:04
Риски снижения цены нефти до $76-78/барр. пока сохраняются - БКС Экспресс
Риски снижения котировок нефти марки Brent к уровням $76-78 за баррель пока сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская. "Приближается дата очередной встречи ОПЕК+ (2 июня 2024 года). Возможно продление действующих ограничений до конца текущего года, что, по оценкам МЭА, должно...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 13:43
ПСБ позитивно оценивает перспективы акций "Аэрофлота"
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы котировок акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков. "Эмитент впервые в истории показал положительный финансовый результат в первом квартале года. Cмотрим на Группу позитивно. Импульс спроса на внутренние перевозки позволяет...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 13:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 28,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 28,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,5%, стоп-приказ: 22,39 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В 2024 году эмитент намерен...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 12:59
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Роснефти на уровне 661 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 661 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой. "Компания представила результаты за 1К24 по МСФО, которые превзошли ожидания рынка и оказались лучше как г/г, так и относительно 4К23. "Роснефть"...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 12:33
Дивдоходность акций Транснефти за 2024г может составить 12% - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность привилегированных акций "Транснефти" по итогам текущего года может составить 12%, сообщается в обзоре аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции" Андрея Полищука. "Результаты эмитента превзошли наши ожидания по EBITDA и чистой прибыли. На текущей неделе может быть объявлена...    читать дальше
.
31 мая 2024 года 12:11
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Роснефти
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Роснефти", среди нефтяников выделяют бумаги "ЛУКОЙЛа", сообщается в материале аналитиков. "Нефтяная компания опубликовала отчет с финансовыми итогами первого квартала 2024 года. Выручка оказалась стабильной, несмотря на небольшое снижение...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.