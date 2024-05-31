Рынок акций РФ утром откатился к 3230п по индексу МосБиржи, лидируют в откате Polymetal и "Система"

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу сохранил нисходящий импульс предыдущего дня на фоне подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $81,7 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи упал в район 3230 пунктов (уровень конца марта). Лидируют в откате акции Polymetal.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3233,1 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1129,48 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,3%.

Доллар вырос до 90,15 рубля (+0,3 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-5,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,5%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Акционеры ММК одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб./акция, сообщила компания.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ сейчас движется на эмоциях - с таким уровнем негатива инвесторы не сталкивались даже в момент выхода новостей по новому налоговому законодательству в РФ. Однако индекс МосБиржи теперь официально вернулся в боковик, в котором двигался с сентября по март, и ближайшим препятствием выступает уровень 3200 пунктов. В США в пятницу ожидаются статданные по расходам американцев на личное потребление в апреле, которые могут увеличить волатильность рынков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ утром в пятницу ожидаемо сохранил склонность к снижению ввиду отсутствия значимых позитивных внутренних и внешних сигналов. Однако нельзя исключать в течение дня попыток стабилизации после очередной волны продаж. С дивидендным "гэпом" в пятницу торгуются акции "АЛРОСА", а бумаги "Интер РАО" и "Хендерсон" (MOEX: HNFG) в пятницу последний день можно будет купить с дивидендными выплатами.

Индекс Мосбиржи закрепился ниже 3300 пунктов, причем оказалась пробита ближайшая поддержка 3250 пунктов, что дает негативный сигнал о дальнейшей динамике рынка, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть остаются под давлением продавцов, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на более значительное, чем ожидалось, недельное снижение запасов нефти. Рынок нефти держит в напряжении предстоящая встреча ОПЕК+ 2 июня, а в новостном поле появляются сообщения, что члены альянса обсуждают возможность продления добровольного сокращения добычи на текущие 2,2 млн б/с до конца года.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы продолжают проявлять осторожность в ожидании ключевых данных по инфляции в США и Европе, которые зададут тон для мировых процентных ставок на ближайшее время. В пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE) в США, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Члены руководства ФРС ожидают снижения инфляции в этом году, несмотря на сильный рынок труда.

Российский рынок акций продолжает снижаться, до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке остается неделя. Для перелома ситуации на рынке ОФЗ и обуздания инфляции Банку России, вероятно, придется повысить ключевую ставку с текущих 16% до 17,5-18% на ближайших двух заседаниях, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, отчеты компаний и заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС удерживает процентные ставки на уровне, необходимом для замедления инфляции, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, темпы роста потребительских цен в стране вернутся к снижению во втором полугодии, а их динамика в первые четыре месяца года не говорит о начале восходящего тренда.

Уильямс прогнозирует, что к концу года индекс PCE - предпочтительный для американского ЦБ индикатор инфляции - снизится до 2,5% с мартовских 2,7%, а в следующем году приблизится к 2%. Апрельское значение индекса PCE будет обнародовано в пятницу в 15:30 МСК.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,03-0,2%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,5%).

Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с мартовскими 1,1% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 1,9%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 26-го месяца подряд.

Объем промпроизводства в Японии в апреле сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца (ожидался рост на 0,9%) и понизился на 1% в годовом выражении.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае понизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности в промышленном секторе от спада, впервые с февраля. Аналитики в среднем ожидали роста до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 1,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, на 0,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после отката накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $81,66 за баррель (-0,1% и -2,1% накануне), июльская цена WTI - $77,65 за баррель (-0,3% и -1,7% в четверг).

Давление на котировки оказало общее падение интереса инвесторов к рисковым активам, что также вызвало снижение американских фондовых индексов и рост доходности гособлигаций США.

Не сумели поддержать рынок даже данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,36 млрд рублей (из них 1,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,24 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,12 млрд рублей на акции АФК "Система").