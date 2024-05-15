Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для "обычки" Сургутнефтегаза и "продавать" для "префов"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "продавать" для его привилегированных бумаг, сообщается в материале аналитиков.

"Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить выплату 0,85 руб. на обыкновенную акцию и 12,29 руб. на привилегированную акцию в качестве дивидендов за 2023 год (ГОСА состоится 28 июня, а 18 июля предложено датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов"). C точки зрения фундаментальных факторов новость представляется нейтральной, поскольку рекомендация соответствует ожиданиям. Тем не менее рынок отреагировал ростом цены "префов", так как подтвердилась высокая дивидендная доходность (18%), в то время как обыкновенные акции подешевели из-за традиционно низкой доходности, - отмечают эксперты. - Размер выплат по привилегированным акциям регламентируется уставом компании, и в своей рекомендации по итогам 2023 года совет директоров придерживался установленной формулы. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не регулируется публичными документами "Сургутнефтегаза", но она постепенно увеличивается в последние годы (дивидендная доходность - 2%). Мы сохраняем рейтинг "покупать" по обыкновенным акциям и "продавать" по привилегированным: за этот год наш базовый сценарий предполагает дивиденды по привилегированным акциям в размере 4,5 руб., а если курс пары USD/RUB на конец текущего года останется таким, как сейчас - 6 руб., то есть намного ниже, чем 12,3 руб. за 2023 год".

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