"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 1700 рублей за штуку, несмотря на нейтральный отчет компании за 1К24 на фоне ожидаемого начала поставок свинины в Китай во втором квартале текущего года, а также постепенного прогресса по вопросу редомициляции эмитента и возвращении к выплате дивидендов.

"Вслед за сильным операционным отчетом по итогам 1К24 агрохолдинг представил нейтральные финансовые результаты за тот же период. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал не выплачивать чистую прибыль по результатам 2023 года в виде дивидендов, что было ожидаемо из-за иностранной регистрации компании. Рост EBITDA от покупки группы "НМЖК", а также роста цен на свинину был частично нивелирован значительным увеличением коммерческих затрат по масложировому и сельскохозяйственному сегментам. Кроме того, давление на EBITDA масложирового сегмента оказали снижение цен на масло наливом, а также рост стоимости пальмового масла на глобальных рынках агропродукции, что повысило себестоимость реализуемой продукции холдинга, - отмечают эксперты в обзоре. - "РусАгро" не смогла заработать на курсовых разницах, а также получила чистый убыток от переоценки биоактивов, что негативно сказалось на чистой прибыли компании за первый квартал".

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