Бумаги Мечела привлекательны для вложений на средне- и долгосрочную перспективы - "Мои Инвестиции"

Высокий риск отказа "Мечела" от возврата к выплате дивидендов окажет давление на динамику привилегированных акций компании в краткосрочной перспективе, тем не менее фундаментально обычные и привилегированные бумаги металлурга остаются привлекательной инвестицией на средне- и долгосрочном горизонтах, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский.

"27 апреля эмитент отчитался по РСБУ за 1К24. По данным из отчетности, сумма чистых активов (СЧА) металлурга составила 7,9 млрд руб. (против 14,4 млрд руб. по итогам 2023 года), что лишь немного выше уставного капитала (5,6 млрд руб.). Напоминаем, что устав компании предполагает отсутствие права объявлять дивиденды, если в случае их выплаты СЧА станет меньше размера уставного капитала. Исходя из того, что "запас" СЧА для выплаты дивидендов по итогам 1К24 (последнего отчета перед советом директоров) составляет всего 17 руб. на одну привилегированную акцию "Мечела", этого технически недостаточно для выплаты 32 руб. на бумагу по итогам 2023 года в соответствии с политикой компании, как мы ранее ожидали. Считаем, что компания продолжит дивидендную "передышку", - пишут эксперты в обзоре. - На наш взгляд, высокий риск отказа "Мечела" от возврата к дивидендам окажет давление на динамику привилегированных акций компании в краткосрочной перспективе. Тем не менее фундаментально обычные и привилегированные акции металлурга остаются привлекательной инвестицией на средне-/долгосрочном горизонте - при текущих ценах и курсе рубля эмитент генерирует 20-25% доходности FCF в следующие двенадцать месяцев, что ведет к стремительному снижению долговой нагрузки".

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