Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Microsoft до $480

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. с $440 до $480 за штуку на фоне позитивной отчетности эмитента за первый квартал 2024 года, сообщается в материале старшего аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Microsoft отчиталась за первый квартал лучше средних ожиданий инвесторов, но "гайденс" менеджмента на апрель-июнь все же оказался немного слабее консенсуса. Компания продолжает демонстрировать опережающие темпы роста выручки и рентабельности, что особенно заметно в сегменте Intelligent Cloud", - отмечает Толмачев.

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