Дивдоходность акций Татнефти за 2024 год может составить 18% - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций "Татнефти" за 2024 год может составить 18% годовых, считает аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

"23 апреля совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,17 руб. на акцию, что практически в точности соответствует нашим ожиданиям (25,12 руб. на акцию), - пишет эксперт. - Рекомендацию совета директоров еще предстоит утвердить на ГОСА 14 июня, однако она косвенно подтверждает наше предположение о том, что "Татнефть" может существенно нарастить объём дивидендных выплат. Так, ещё в конце 2023 года мы отмечали, что компания должна была существенно увеличить коэффициент дивидендных выплат - в соответствии с размером дивидендов, выплаченных по итогам 9М23. По аналогии, рекомендованный размер выплат за 4К23 предполагает распределение на дивиденды 100% чистой прибыли по МСФО, что, вероятно, заставит участников рынка в ближайшие месяцы пересмотреть свои прогнозы будущих дивидендных выплат".

При этом, несмотря на то что рекомендация СД предполагает скромную дивидендную доходность на уровне 3,5%, сам факт устойчивого роста коэффициента дивидендных выплат, по мнению аналитика банка, влечет за собой структурные изменения в дивидендных ожиданиях, которые вполне могут стать ключевым драйвером роста акций компании в этом году.

"Принимая это во внимание, мы подтверждаем свой прогноз совокупного размера дивидендных выплат за 2024 год на уровне 128,3 руб. на акцию, предполагающего весьма привлекательную доходность - 18% относительно вчерашней цены закрытия", - резюмирует эксперт Альфа-банка.

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