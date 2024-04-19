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19 апреля 2024 года 19:35

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс МосБиржи превысил 3470п

Москва. 19 апреля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent превысила $87,2 за баррель) на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов, лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+4,8%) и расписки Ozon (+2,4%), аутсайдерами - бумаги "Русала" (-1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3470,88 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1173,68 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 93,13 рубля (-0,65 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-0,7%, доллар подешевел на 0,3 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+4,8% и +0,3% "префы"), расписки OZON (+2,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций провел пятницу в разнонаправленной динамике "фишек". Несмотря на приближение выходных и укрепление рубля, во второй половине дня преобладали покупки бумаг. Сильную динамику продемонстрировали представители IT и нефтегаза. В частности, на общее движение рынка повлияло ускорение роста в тяжеловесных акциях "Газпрома".

Внешний фон был преимущественно негативным: снизились основные индексы КНР, не больше оптимизма было и на европейских площадках. В понедельник Народный банк Китая проведет заседание по базовой кредитной ставке, в еврозоне будет опубликован апрельский индекс доверия потребителей. "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и "Норникель" опубликуют операционные результаты за I квартал.

Индекс МосБиржи находится на уровне 2-летних вершин, что намекает на высокую вероятность движения к 3500 пунктам на старте будущей недели при условии, что в выходные не реализуется значимого негатива. Прогноз для индекса МосБиржи на 22 апреля - 3400-3500 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций растет в основном на положительных макроэкономических и корпоративных новостях. Укрепление рубля в конце недели благодаря начавшемуся налоговому периоду оказало позитивное влияние на рост индекса РТС. Цена нефти Brent подросла на фоне очередного обострения ирано-израильского конфликта.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в преддверии заседания в понедельник совета директоров компании, где вероятны рекомендации по дивидендам за 2023 год.

"Мы ожидаем, что индекс МосБиржи в понедельник будет показывать движения снова в коридоре 3400-3500 пунктов, доллар будет колебаться в интервале 92-94 руб./$1", - считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вырос в пятницу вместе с рублем и на фоне стабилизации мировых настроений.

В предыдущие дни рынок ощущал неуверенность из-за приостановки роста цен на нефть и золото. "Акрон" (MOEX: AKRN), "АЛРОСА" и ТМК на неделе рекомендовали итоговые дивиденды за 2023 год с доходностью, не превышающей 4%. "Русал", "Эн+ Груп" (MOEX: ENPG) и "Норникель" скорректировались вниз после ужесточения американских и британских санкций против российских алюминия, меди и никеля, которые при этом привели к росту цен на указанные металлы, что среднесрочно благоприятно для металлургических компаний. Покупки в течение недели наблюдались в отдельных "именах" в ожидании объявления о дивидендах, в частности, в обыкновенных акциях "Сургутнефтегаза", которые поднялись к максимуму с октября 2023 года.

Акции ТМК (-1,6%) в пятницу просели, несмотря на рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 9,51 руб. на бумагу с текущей доходностью 4% - ниже средней по рынку. Просели бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-0,1%) после ралли ранее в апреле, несмотря на пятничные новости о скачке чистой прибыли компании по РСБУ в I квартале в 4 раза (до 12,3 млрд руб.).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу подросли, но остались ниже сопротивлений $88,9 и $84 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены ждут сигналов со стороны геополитики, а ситуация на Ближнем Востоке может ухудшиться в любой момент и будет носить "бычий" для рынка характер в случае перебоев с поставками сырья из Ирана. Пока же нефтяные котировки остаются в режиме краткосрочной нисходящей коррекции с важными поддержками у $84,5 и $80 за баррель соответственно. Страны G7 в пятницу при этом заявили, что продолжат подрывать будущие энергетические проекты России и добиваться соблюдения "потолка" цен на нефть, отметила аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС сохраняют базу для развития повышения на следующей 6-дневной торговой неделе, которая будет насыщенной на корпоративные события. В частности, 25 апреля на Мосбирже начнутся торги акциями МТС-банка (MOEX: MBRD), а "Татнефть" (MOEX: TATN) и "Северсталь" могут озвучить новые дивидендные выплаты, заключила Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,4-0,6%, DAX просел на 0,6%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,3-1,1%).

Рано утром в пятницу Израиль осуществил ракетную атаку на объект в Иране. По данным американских СМИ, удар был нанесен по военно-воздушной базе недалеко от города Исфахан в центральной части страны.

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 2,7% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в феврале и совпали со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,6% после увеличения на 2,8% в феврале. При этом консенсус-прогноз предполагал рост на 2,7%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 24 месяца подряд.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли на новостях об ударе Израиля по Ирану.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $87,23 за баррель (+0,2% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $83,01 за баррель (+0,4% и +0,1% в четверг).

Новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанес удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+21,7%), SFI (MOEX: SFIN) (+8,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+6,4% и +4,1% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,3%).

ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+2,9%, до 610,6 рубля) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) в ходе SPO разместило акции по 555 рублей за бумагу. Объем сделки составил 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Всего был продан 21 млн акций, или 10% уставного капитала. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены в соотношении 60% на 40%. Итоговая цена размещения соответствует финальному ценовому ориентиру, установленному накануне. По итогам SPO free float "Группы Астра" вырос до 15%.

Снизились акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-8,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,3%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,3%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-2,3%).

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-2,2%) в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ примерно в 6 раз относительно результата 2023 года, до 1,4 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 14%, до 82 млрд руб.

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,6%, до 229,4 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Годовое заочное собрание акционеров назначено на 24 мая, закрытие реестра на участие в собрании - 29 апреля.

Чистый убыток ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-0,1%) по РСБУ в I квартале 2024 года уменьшился на 37% относительно результата предыдущего года, составив 455 млн руб., следует из отчетности компании.

Диапазон цены размещения в рамках первичного публичного предложения (IPO) МТС-банка составит 2350-2500 руб. за акцию, говорится в материалах кредитной организации. Сбор заявок начался 19 апреля и завершится 25 апреля в 15:00 МСК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,08 млрд рублей (из них 5,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 5,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,71 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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