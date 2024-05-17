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17 мая 2024 года 09:32
Перерасчет неоказанных услуг ЖКХ предлагают сделать автоматическим
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Владимир Андреев/ТАСС
17 мая. FINMARKET.RU - Правозащитники обратились в Минстрой РФ с предложением сделать автоматическим перерасчет платежей граждан за услуги ЖКХ ненадлежащего качества. Это особенно актуально при расчетах за отопление и водоснабжение. Сейчас изменение размера платы фактически ложится на плечи потребителей, а сама по себе процедура перерасчета достаточно затратная с точки зрения времени и сил, пояснили "Известиям" в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом проблема недополученных услуг ЖКХ или их качества будет расти, уверены эксперты, поскольку износ оборудования, например по водоснабжению, уже достиг 50%. Почти треть россиян (28,5%) заметили ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг за последний год, показал опрос КонфОП. В организации считают такой результат закономерным, поскольку раньше в этой сфере был федеральный надзор, а сейчас всё перешло на местный уровень. Как отметила юрист КонфОП Диана Сорк, именно участившиеся факты неудовлетворительной работы ЖКХ остро ставят вопрос перерасчета платежей в меньшую сторону в периоды, когда жильцы не получали услуги в полном объеме. В частности, она привела пример отопительного сезона 2023-2024 годов, когда жители Москвы, Подмосковья и ряда российских регионов столкнулись с отсутствием отопления или недостаточным обогревом жилья. Поэтому, рассказала Сорк, КонфОП обратилась в Минстрой с предложением дополнить "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах" пунктом, предполагающим автоматический перерасчет платежей при оказании услуг ЖКХ ненадлежащего качества. Для внесения изменений в правила нужна только политическая воля и больше ничего, отметила юрист.
Опубликовано Финмаркет
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