Перерасчет неоказанных услуг ЖКХ предлагают сделать автоматическим

17 мая. FINMARKET.RU - Правозащитники обратились в Минстройс предложением сделать автоматическим перерасчет платежей граждан заненадлежащего качества. Это особенно актуально при расчетах за отопление и водоснабжение. Сейчас изменение размера платы фактически ложится на плечи потребителей, а сама по себе процедура перерасчета достаточно затратная с точки зрения времени и сил, пояснили "Известиям" в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом проблема недополученных услуг ЖКХ или их качества будет расти, уверены эксперты, поскольку износ оборудования, например по водоснабжению, уже достиг 50%.

Почти треть россиян (28,5%) заметили ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг за последний год, показал опрос КонфОП. В организации считают такой результат закономерным, поскольку раньше в этой сфере был федеральный надзор, а сейчас всё перешло на местный уровень.

Как отметила юрист КонфОП Диана Сорк, именно участившиеся факты неудовлетворительной работы ЖКХ остро ставят вопрос перерасчета платежей в меньшую сторону в периоды, когда жильцы не получали услуги в полном объеме. В частности, она привела пример отопительного сезона 2023-2024 годов, когда жители Москвы, Подмосковья и ряда российских регионов столкнулись с отсутствием отопления или недостаточным обогревом жилья.

Поэтому, рассказала Сорк, КонфОП обратилась в Минстрой с предложением дополнить "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах" пунктом, предполагающим автоматический перерасчет платежей при оказании услуг ЖКХ ненадлежащего качества. Для внесения изменений в правила нужна только политическая воля и больше ничего, отметила юрист.