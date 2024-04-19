Акции Селигдара непривлекательны для долгосрочных покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Селигдара", российского производителя золота и олова, непривлекательны для долгосрочных покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент продемонстрировал рост доходов от своих производственных направлений за первый квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года как с позиции роста объемов реализации продукции, так и с позиции роста цен. Однако из данных последней консолидированной годовой финансовой отчетности следовало, что компания столкнулась со снижением валовой и операционной рентабельности за счет роста себестоимости при том, что фактор цены на золото выступил в роли главного драйвера роста выручки, - отмечают эксперты. - Более того, компания участвует в проекте освоения золоторудного месторождения Кючус, успешная реализация которого в текущих макроэкономических условиях требует получения государственной поддержки для того, чтобы генерировать положительный денежный поток, осуществлением достаточно больших капитальные затрат и сопряжена с производственными трудностями в процессе добычи".

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