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Главная / Мнения аналитиков / Акции Селигдара непривлекательны для долгосрочных покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"
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19 апреля 2024 года 14:21
Акции Селигдара непривлекательны для долгосрочных покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Селигдара", российского производителя золота и олова, непривлекательны для долгосрочных покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент продемонстрировал рост доходов от своих производственных направлений за первый квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года как с позиции роста объемов реализации продукции, так и с позиции роста цен. Однако из данных последней консолидированной годовой финансовой отчетности следовало, что компания столкнулась со снижением валовой и операционной рентабельности за счет роста себестоимости при том, что фактор цены на золото выступил в роли главного драйвера роста выручки, - отмечают эксперты. - Более того, компания участвует в проекте освоения золоторудного месторождения Кючус, успешная реализация которого в текущих макроэкономических условиях требует получения государственной поддержки для того, чтобы генерировать положительный денежный поток, осуществлением достаточно больших капитальные затрат и сопряжена с производственными трудностями в процессе добычи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕЛИГДАР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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