Акции ММК справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в текущих условиях справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитика "Газпромбанк Инвестиций".

"Эмитент представил операционные результаты деятельности за 2023 год. Ожидается восстановление объема продаж в сфере премиальной продукции на фоне окончания ремонтов в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления, благодаря сезонному росту строительного сектора. "ММК" планирует сохранить фокус на максимизацию загрузки агрегатов, производящих премиальную продукцию, - отмечают эксперты сервиса. - В перспективе завершение ремонтных производственных программ позволит комбинату увеличить объемы производства продукции и повысить эффективность операционной деятельности. Однако возможно охлаждение спроса в жилищном секторе на фоне высокой ключевой ставки Банка России, что может оказать негативное влияние на рост металлопотребления в стране".

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