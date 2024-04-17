"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций Positive Technologies до 2900 руб. за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы и рыночный потенциал Positive Technologies, - отмечает эксперт. - Компания стремительно растет, а также развивает и внедряет новые продукты, которые должны поддержать рост. Более того, в планах компании есть международная экспансия бизнеса и амбициозные цели по отгрузкам на 2024-2025 годы. К тому же размер максимального потенциального размытия доли действующих акционеров из-за допэмиссии оказался ниже первоначального плана компании".

Учитывая все эти факторы, аналитики "Тинькофф Инвестиций" повышают таргет для бумаг Positive Technologies до 2900 руб./акцию. По их оценке, сейчас бумаги компании торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDAС, который учитывает прогноз EBITDAС на 2024 год, на уровне 12,5х. Такой уровень мультипликатора оценивается экспертами как довольно высокий.

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