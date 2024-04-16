Бумаги ЛСР справедливо оценены рынком в текущий момент - ПСБ

Бумаги "Группы ЛСР" справедливо оценены рынком в текущий момент, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за I квартал. В отчетном периоде девелопер заключил контрактов на 32 млрд руб. (+23% г/г), что эквивалентно 147 тыс. квадратных метров недвижимости (минус 8,7% г/г). Таким образом, рост выручки застройщика обеспечен в первую очередь за счет повышения цен на жилье. Доля заключенных контрактов с привлечением ипотеки составила 73% (77% в 1К23), - отмечает эксперт. - Ключевой регион продаж - Москва (53% всей выручки в денежном выражении). Застройщик увеличил продажи в столице почти в два раза г/г в денежном и натуральном выражении, 17 млрд руб. и 58 тыс. кв. м соответственно. В Санкт-Петербурге реализация жилья снизилась. Также одно из направлений деятельности "ЛСР" - производство и продажа стройматериалов, что снижает зависимость бизнеса от внешних поставщиков".

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