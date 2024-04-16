"Мои Инвестиции" подтверждают осторожную оценку акций НЛМК

"Мои Инвестиции" подтверждают осторожную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

Акции компании торгуются довольно дорого, констатируют они, учитывая, что "НЛМК" остается самой непрозрачной бумагой в секторе: EV/EBITDA 12M 4,1х против 4,5х у "Северстали" и 2,1х у "ММК".

"Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2П23 по МСФО в урезанном виде. Выручка отстала от нашего прогноза на 15% - считаем, что такая динамика могла быть обусловлена более низкими объемами продаж и более высокими дисконтами, чем мы ожидали. Как следствие, EBITDA оказалась слабее нашего прогноза на 21%. Дополнительным негативом для результатов стали высокие капзатраты - по итогам отчетного периода свободный денежный поток (FCF) "НЛМК" оказался на 35% ниже наших оценок (доходность за год - 13%). При этом накопление оборотного капитала было околонулевым в 2023 году, - указывают эксперты. - Чистая денежная позиция (ЧДП) на балансе металлурга составила 191 млрд руб. на конец 2023 года (около 14% от текущей рыночной капитализации). В итоге после выплаты дивидендов за прошлый год (>80% от FCF) "денежная подушка" компании сократится до 2-3% от текущей капитализации, по нашим оценкам".

"НЛМК" также один из наиболее чувствительных металлургов к введению экспортных пошлин, которые действуют до конца 2024 года. При этом мы отмечаем отсутствие краткосрочных триггеров для роста бумаги после недавнего объявления дивидендов", - говорится в обзоре.

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