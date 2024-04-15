Рынок акций РФ начал неделю с очередного обновления максимума индекса МосБиржи, просел ряд металлургов

Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры после локального всплеска геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после которого нефть скорректировалась вниз (Brent опустилась к $89,3 за баррель), умеренно просели бумаги ряда металлургов на фоне новых санкций Запада против российских металлов. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3470 пунктов, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 года, в лидерах роста выступили расписки Ozon (+3,3%) и бумаги "Магнита" (+2,8%). Во "втором эшелоне" раллировали бумаги "СПБ биржи" (+20%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3472,19 пункта (+0,5%, максимум сессии - 3476,98 пункта), индекс РТС - 1166,92 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 мск подорожал до 93,69 рубля (+0,26 рубля).

Подорожали расписки OZON (+3,3%), акции "Магнита" (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,2% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, сообщила площадка в субботу. Таким образом, выпущенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяются бенчмарки на цветные металлы, и поступать на ее склады. Произведенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец предоставит доказательства относительно срока его производства.

В пятницу, 12 апреля, американский Минфин сообщил, что США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из РФ. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии российского алюминия, меди и никеля. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

"Русал" заявил в понедельник, что новые санкции США и Великобритании не влияют на способность компании осуществлять поставки, поскольку не затрагивают глобальные логистические решения, доступ к банковской системе и систему производства.

Подешевели акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль остается слабым, что улучшает сантимент в отношении бумаг экспортеров. Вместе с тем, активизировался санкционный фон, а большая часть сырьевых котировок попала под давление сильного доллара - индекс DXY достиг 106 пунктов.

Позитивный результат понедельника может объясняться спросом инвесторов, отложивших покупки с конца минувшей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные, считает эксперт. Во вторник тон общерыночным настроениям может задать блок макростатистики из КНР, в том числе оценка ВВП за 1 квартал. Кроме того, выйдет апрельский индекс экономических настроений ZEW по еврозоне. В США в рамках стартовавшего сезона отчетностей квартальные финрезультаты представят Johnson&Johnson, Bank of America, Morgan Stanley (SPB: MS).

Также X5 Group представит операционные результаты за первый квартал, напомнил Бахтин.

Из позитивных драйверов для российского рынка стоит отметить высокие цены на нефть, текущие котировки рубля, а также дивидендные ожидания. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 апреля - 3400-3500 пунктов, считает представитель "БКС МИ".

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, хорошей новостью для российского фондового рынка стало сообщение о том, что спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами высок и исчисляется десятками миллиардов рублей. Конфликт Ирана и Израиля не оказал значительного влияния на мировые фондовые рынки, в том числе - на российский.

Цена нефти Brent упала в связи с тем, что рынок не верит в перерастание локального конфликта Ирана и Израиля в полномасштабную войну. Лидерами роста на фондовом рынке оказались депозитарные расписки логистической компании Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4,8%) после выхода сильной финансовой отчетности компании по МСФО за 2023 год. Среди лидеров снижения оказались акции золотодобывающей компании "Селигдар" (MOEX: SELG) (-3,9%) на фоне публикации слабых финансовых результатов за 2023 год по МСФО и снижения цен на золото.

Во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 3400-3500 пунктов, пара USD/RUB может провести торги в диапазоне 92-94 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МоБиржи продолжает двигаться в рамках восходящего тренда и приближается к уровню 3500 пунктов. На рынке сохраняется оптимизм, обусловленный начинающимся дивидендным сезоном и относительно высокими ценами на нефть.

На локальном рынке в фокусе внимания остаются данные по инфляции, а также результаты аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Основные проинфляционные риски сохраняются: состояние экономики и рынка труда, бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, что объясняет необходимость проведения ЦБ РФ жесткой монетарной политики. Кроме того, дополнительным фактором риска для долгосрочных и среднесрочных облигаций является "навес" предложения ОФЗ со стороны Минфина.

Снижение котировок нефти связано с укреплением доллара США из-за переноса ожиданий по началу снижения базовой процентной ставки Федрезерва, считает эксперт. Инвесторы пересмотрели свои ожидания на фоне слабых данных по потребительской инфляции. Однако текущее снижение Brent не выглядит как разворот на нефтяном рынке. Стратегические фундаментальные факторы поддержки котировок сохранились - ограничения добычи в рамках ОПЕК+, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также ускорение экономики Китая на фоне государственных стимулирующих мер, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает обновление максимумов с 2022 года благодаря покупкам в отдельных акциях.

Акции "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и "ТМК" (MOEX: TRMK) (+3,7%) выросли на ожиданиях объявления в весенний период дивидендов за 2023 год. В частности, совет директоров "ТМК" соберется для рекомендации по выплатам уже в ближайший четверг. Бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,6%, до 337,05 рубля) в понедельник достигали исторического максимума 338,2 руб. и уже торгуются с рекомендованными итоговыми дивидендами за 2023 год в размере 23,37 руб. на обыкновенную акцию с текущей доходностью 7% годовых и закрытием реестра 6 мая (собрание акционеров по дивидендам пройдет 25 апреля), отмечает аналитик.

"Селигдар" в понедельник сообщил о получении чистого убытка за 2023 год по МСФО в размере 10,9 млрд руб. против прибыли годом ранее. Он был обеспечен неденежной переоценкой обязательств, номинированных в золоте и долларах, в условиях роста рыночной цены на драгоценный металл и курса валюты. Финансовые результаты компании подтверждают неопределенность в отношении выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. По акциям "Селигдара" и "Полюса" в начале недели проходит фиксация прибыли после уверенного роста на прошлой неделе на фоне отступления цен на золото ниже $2400 за унцию, отмечает аналитик.

Акции "Эн+ груп", "Норникеля" просели после введения американских и британских санкций на запрет поставок российских алюминия, меди и никеля. Однако отскочили вверх акции "Русала" после того, как компания заявила, что новые ограничения не повлияют на возможность поставок компании, которая видит высокий спрос на свою продукцию со стороны потребителей со всего мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI торгуются выше ближайших поддержек $88,9 и $84 за баррель соответственно. Мировые лидеры пытаются не допустить эскалации напряженности между Израилем и Ираном, а текущая геополитическая обстановка на рынке нефти в основном уже учтена в ценах. Участники рынка также ждут данных вторника о состоянии экономики Китая, которые могут продемонстрировать замедление роста таких показателей, как ВВП, розничные продажи и промышленное производство, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1%) и США (индексы к 18:50 мск выросли на 0,1-0,4% во главе с Dow).

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 170 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 70 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано второй месяц подряд, отмечает Trading Economics.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъем на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

На этой неделе будет опубликован ряд важных статданных по китайской экономике, в том числе отчет о динамике ВВП КНР за первый квартал.

На нефтяном рынке в понедельник цены снизились в рамках коррекции; инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $89,31 за баррель (-1,3% и +0,8% в пятницу), майская цена WTI - $84,56 за баррель (-1,3% и +0,8% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Главным событием минувших выходных для нефтяного рынка стала масштабная атака Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них было перехвачено силами ПВО, однако Тегеран назвал операцию успешной.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Тем временем движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведывательного управления "Моссад". Предложение предусматривало прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "СПБ биржи" (+20%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+10,6%), расписки Globaltrans (+4,8%), акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+4,7%), банка "Санкт-Петербург" (+4,6%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4,5%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,5%), бумаги ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4%).

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-4,9%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,5%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-4,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,2%), "Селигдара" (-3,9%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,9%), "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,8%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%).

Полиметаллический холдинг "Селигдар" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA в 1,6 раза, до 21,2 млрд рублей. Как говорится в отчетности компании, выручка поставила почти 56 млрд рублей, это так же в 1,6 раза больше результата 2022 года. При этом компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее.

ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-1,7%, до 612 рублей) запустила программу SPO, в случае реализации которой доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5-10% и составит до 15%, говорится в её сообщении.

"С момента IPO "Группы Астра" в октябре прошлого года капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 тыс., - сказал в этой связи гендиректор Илья Сивцев. - Увеличение free float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов", - отметил он.

В рамках SPO основной акционер "Группы Астра" Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества.

Совет директоров "Акрона" (+0,01%, до 17,5 тыс. рублей) рекомендовал акционерам направить на дивиденды 15,7 млрд рублей и выплатить по результатам 2023 года 427 рублей на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 19 мая.

В последний раз компания объявляла дивиденды в феврале 2022 года - 240 рублей на акцию из нераспределенной прибыли. Из-за мер капитального контроля, введенных властями России в ответ на санкции, "Акрон" (MOEX: AKRN) исполнил обязательство по выплате этих дивидендов лишь на 65%: акционеры получили 5,8 млрд рублей из общей суммы в 8,8 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,22 млрд рублей (из них 5,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,05 млрд рублей на бумаги "Русала" и 4,78 млрд рублей на акции "Полюса").