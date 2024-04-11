Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции XPeng с целью $14 за штуку" с горизонтом инвестирования два месяца. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $6,8, сообщается в комментарии аналитика Романа Лукьянчикова.

Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи:

- восстановление китайского рынка электромобилей;

- возможное развитие продаж компании за рубежом;

- благоприятная техническая картина.

XPeng - основанная в 2014 году китайская компания, специализирующая на производстве "чистых" электромобилей (BEV) в ценовой категории выше среднего, с полным циклом от разработки автомобильных платформ до внедрения систем автономного вождения.

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