Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Take-Two Interactive Software с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Артема Князева.

"Take-Two купит Gearbox Entertainment за $460 млн. Продавцом выступит шведская Embracer Group. Сделка будет совершена по оценке в $460 млн (расчет стоимости бизнеса при условии отсутствия долга и денежных средств на балансе) и будет полностью оплачена акциями эмитента (таким образом, транзакция не приведет к росту чистого долга покупателя). В рамках сделки Take-Two также получит права на франшизу Borderlands, разработчиком которой является приобретаемая студия. Ранее входящая в группу Take-Two компания 2K Games издавала игры серии, на что мы смотрим позитивно, учитывая, что Take-Two получит игровую франшизу, с которой она уже знакома на уровне издательского бизнеса, - пишет эксперт в обзоре. - Закрытие сделки ожидается в июне 2024 года. Учитывая отсутствие детальной конкретики по финансовым показателям приобретаемого бизнеса, нелегко однозначно оценить эффект транзакции для Take-Two. Однако, принимая во внимание знакомство Take-Two с франшизой Borderlands на уровне издательского бизнеса, а также оплату сделки акциями (выросшими в цене примерно на 27% за последний год), что не приведет к повышению чистого долга Take-Two, мы позитивно оцениваем данную новость".

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