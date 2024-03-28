Акции ВТБ пока не очень интересны для инвестиций - ПСБ

Акции ВТБ не очень интересны для инвестиций в настоящее время, оценка перспектив цены бумаг эмитента нейтральна, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент представил финансовые результаты за январь-февраль по МСФО. Отчетность не содержит новые вводные, способные скорректировать наш пока нейтральный взгляд на его акции, - пишут эксперты в комментарии. - Учитывая планы ВТБ получить около 100 млрд руб. от работы с заблокированными активами, а также устойчивый спрос на займы со стороны юридических лиц, ориентир кредитной организации по чистой прибыли на уровне 435 млрд рублей выглядит вполне реализуемым. Основными рисками прогнозу остаются более серьезное охлаждение кредитования, в первую очередь физлиц, и контролируемость банком роста расходов. С учетом всех рисков акции ВТБ, также не готового идти и на выплату дивидендов, выглядят не очень интересными".

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