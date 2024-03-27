"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $583

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $583 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,85%, стоп-приказ: $473, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания выпустила отчетность 14 марта, показав выручку на 0,75% выше ожиданий, а прибыль - на 2,34% выше ожиданий. Аналитики отмечают, что Adobe превысила ожидания по большинству показателей за прошлый квартал, однако прогноз по выручке на текущий квартал оказался ниже консенсуса, что привело к коррекции. Однако реакция инвесторов могла быть чрезмерна, поэтому от текущих уровней возможен спекулятивный рост котировок.

"С технической точки зрения отировки находятся около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить кс запасом ниже, а тейк-профит - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $473 риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18", - указывают эксперты.

Adobe - американская компания по производству программного обеспечения. Adobe известна благодаря таким продуктам, как Photoshop, Illustrator и Acrobat.

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