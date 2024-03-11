Акции ЛУКОЙЛа остаются наиболее привлекательными в нефтегазовом секторе РФ - SberCIB

Акции "ЛУКОЙЛа" по-прежнему остаются наиболее привлекательными среди бумаг компаний нефтегазового сектора на российском рынке акций, считают эксперты SberCIB Investment Research Геннадий Суханов и Артур Григорян.

"Эмитент на текущей неделе опубликует результаты за 2П23 и весь 2023 год по МСФО. По нашему мнению, рост цен на нефть и ослабление рубля во 2П23 перевесили негативный эффект от осеннего топливного кризиса. В итоге EBITDA компании, вероятно, выросла до до 1,1 трлн руб. (на 26% с уровня 1П23). Мы ожидаем, что компания может списать свои перерабатывающие активы в Болгарии, что негативно отразится на частой прибыли, но не повлияет на размер дивиденда. Совокупные дивиденды за год могут превысить 1000 рублей на акцию с доходностью 14% (ожидаем, что совет директоров одобрит дивиденды в апреле), - пишут аналитики в обзоре. - Мы по-прежнему считаем "ЛУКОЙЛ" наиболее привлекательной компанией в нефтегазовом секторе, хотя перспективы отрасли представляются неопределенными в связи с новыми ограничениями добычи в рамках ОПЕК+.

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