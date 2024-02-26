Цена акций ЛСР сохраняет долгосрочный потенциал роста - "Велес Капитал"

Котировки акций "ЛСР" сохраняют долгосрочный потенциал роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "ЛСР" в понедельник подскакивали в цене более чем на 7% и достигли максимума с июля 2023 года, войдя в зону краткосрочной и среднесрочной перекупленности. Очевидно, повышенный интерес к бумагам был связан с отсутствием западных санкций и ожиданиями выплаты итоговых дивидендов за 2023 год, - указывает эксперт в обзоре. - С технической точки зрения котировки акций эмитента сохраняют потенциал долгосрочного повышения и при стабилизации выше максимума 2023 года в 880 руб. могут взять курс на пики 2020 года (1000 руб.) и 2017 года (1065 руб.), возможно, после периода нисходящей коррекции".

Кожухова также отмечает, что при фиксации прибыли от текущих уровней ближайшими поддержками для котировок бумаг станут уровни 845 руб., 817,50 руб. и 790 руб. - последний актуален в том числе для оценки актуальности среднесрочного "бычьего" тренда.

"Удачный для застройщиков в целом 2023 год говорит о высокой вероятность щедрых дивидендов компании и способствует сохранению ее фундаментальной привлекательности. В частности, на данный момент известно, что в 2023 году "ЛСР" более чем удвоила стоимость заключенных новых контрактов, которая достигла 216 млрд руб. против 93 млрд руб. годом ранее", - пишет аналитик в материале.

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