Вероятен рост цены акций Яндекса до 4500 руб. в 2024г - Freedom Finance Global

Вероятен рост цены акций "Яндекса" до 4500 рублей в 2024 году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Яндекс" опубликовал сильную финансовую отчётность за 2023 год, так как все основные финансовые показатели показали двузначные темпы роста, - отмечает эксперт. - В частности, выручка компании по итогу прошлого года увеличилась на 53% г/г, до 800,125 млрд рублей, операционная прибыль выросла на 115% г/г, до 28,461 млрд рублей. С корректированный показатель EBITDA показал рост на 51% г/г, до 96,97 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль прибавила 155% г/г, поднявшись до 27,411 млрд рублей".

Аналитик ожидает в 2024 году продолжения экспансии подразделения "электронной коммерции" в российские регионы, что приведет к увеличению темпов роста выручки данного сегмента. А также двузначных темпов роста выручки в сегменте "Райдтех", потому что "Яндекс Такси" повышает тарифы в 2024 году. "Редомициляция компании в САР на остров Русский в Калининградской области увеличит инвестиционную привлекательность компании среди российских инвесторов и придаст новый импульс росту котировок, - указывает Чернов. - В 2024 году мы прогнозируем достижения отметки в 4500 рублей за одну акцию "Яндекс".

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