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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1744 руб.
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09 июля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1744 руб.
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9 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,97 коп. и составил 11,1744 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1145 руб., максимальный - 11,251 руб. Было заключено 14229 сделок. Объем торгов составил 28241,83 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,221 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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