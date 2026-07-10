Налог на прибыль принес бюджету 1 трлн руб

10 июля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2026-го российские организации заработали 8,4 трлн рублей - на 20% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата, пишут "Известия" . Но на бюджетных сборах падение почти не сказалось: налог на прибыль принес федеральной казне рекордный 1 трлн, а поступления выросли на треть к аналогичному периоду 2025-го, показала статистика ФНС.

Главная причина такого разрыва - повышение ставки, пояснила эксперт по налоговому сопровождению бизнеса Эльза Перепелкина. С 2025 года она выросла с 20 до 25%. Правда выиграл от этого только федеральный бюджет: в центр с тех пор направляется 8% вместо прежних 3%, а региональная часть осталась на уровне 17%.

То есть теперь с каждых 100 рублей прибыли компании перечисляют в центр 8 рублей вместо трех, тогда как регионы по-прежнему получают прежние 17. Поэтому федеральные поступления смогли вырасти даже на фоне падения доходов бизнеса. Для дефицитной казны это значительное подспорье, указали эксперты.

Регионы, напротив, сразу почувствовали сжатие налоговой базы. По данным ФНС, поступления в бюджеты субъектов в 1-м квартале снизились на 12%, до 1,4 трлн. Формально их доля не изменилась, но она считается уже от меньшей прибыли компаний. В итоге, если сложить федеральную и региональную части, общий рост сборов по налогу на прибыль составил всего около 2% год к году, подсчитали "Известия".

Для бизнеса такой рост сборов стал дополнительным давлением, отметил основатель event-агентства "Динамика" Александр Шкарупа. По его словам, налоговая нагрузка на отрасли еще в 2025 году увеличилась на 0,3% на фоне снижения рентабельности. При этом расходы компаний продолжают расти, в том числе из-за логистики и общей макроэкономической ситуации, а маржинальность сокращается.

Еще один фактор - технический эффект переходного периода, отмечают эксперты ЦМАКП в своем обзоре. В начале 2025 года часть платежей еще относилась к прибыли 2024-го, поэтому сейчас бюджет сильнее почувствовал результат налоговых изменений.