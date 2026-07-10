Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае

Рост потребительских цен в июне составил 0,87% после повышения на 0,17% в мае, на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,02% с 5,31% месяцем ранее. Рост цен в июне оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%

10 июля. FINMARKET.RU -в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-июнь цены выросли на 3,77%).

Рост потребительских цен в июне 2026 года оказался несколько выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,85%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая. На конец апреля годовая инфляция равнялась 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2026 года составил 100,48%, в годовом выражении - 105,02%.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,65% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 3,42%). В том числе плодоовощная продукция увеличилась в цене в июне на 4,19% (в годовом выражении - подешевела на 4,88%).

Непродовольственные товары в июне стали дороже на 1,00% (в годовом сопоставлении цены выросли на 5,26%).

Услуги в июне также подорожали в среднем на 1,00% (в годовом выражении - на 10,58%).

В июне существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: репчатый лук стал дороже на 26,1%, картофель - на 23,1%, белокочанная капуста - на 14,7%, свекла - на 13,8%, морковь - на 10,4%.

Куриные яйца подешевели на 9,6%.

Цены на автомобильный бензин в июне поднялись на 6,9%, на дизтопливо - на 7,1%, на газовое моторное топливо - на 8,1%.

В группе услуг в июне существенно выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 8,0%. Подорожал зарубежный туризм: цены на поездки в Египет поднялись на 7,9%, отдельные страны Юго-Восточной - на 7,9%, страны Закавказья - на 6,7%, Турцию - на 6,5%.

Совет директоров Банка России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых (большинство аналитиков предполагали шаг снижения в 50 базисных пунктов. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, регулятор впервые за последнее время отметил замедление сокращения напряженности на рынке труда.

На заседании 19 июня ЦБ сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027-м.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027-й сохранило его на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2026 году составляет 5,7% (против 5,3% в начале июня), в 2027 году - 4,6% (4,5% по опросу месяц назад).