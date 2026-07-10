Факторинговые компании наращивают портфель

10 июля. FINMARKET.RU - Ассоциация факторинговых компаний (АФК) подвела предварительные итоги рынка факторинга за первое полугодие текущего года. Факторинговый портфель к 1 июля вырос до 2,791 трлн руб., что на 16% больше, чем годом ранее. За второй квартал портфель рынка вырос на 7%. Число активных клиентов в первом полугодии составило 15,626 тыс. компаний, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Во втором квартале клиентская база рынка увеличилась на 12%, пишет "Коммерсант"

При этом в топ-10 компаний произошли заметные перестановки.

Преимущество рынка факторинга сегодня в том, что крупные клиенты не просто имеют доступ к финансированию, но и могут выбирать среди участников рынка из топ-10, говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. "В результате финансовый леверидж для клиента не снижается, а спрос нараспределяется по рынку более равномерно, - отмечает он.