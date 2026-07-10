.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Совет директоров "Полюса" принял к сведению рекомендацию менеджмента отказаться от дивидендов до 2030 года
10 июля 2026 года 09:24
Факторинговые компании наращивают портфель
|0
Максим Шеметов\ТАСС
10 июля. FINMARKET.RU - Ассоциация факторинговых компаний (АФК) подвела предварительные итоги рынка факторинга за первое полугодие текущего года. Факторинговый портфель к 1 июля вырос до 2,791 трлн руб., что на 16% больше, чем годом ранее. За второй квартал портфель рынка вырос на 7%. Число активных клиентов в первом полугодии составило 15,626 тыс. компаний, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Во втором квартале клиентская база рынка увеличилась на 12%, пишет "Коммерсант". При этом в топ-10 компаний произошли заметные перестановки. Преимущество рынка факторинга сегодня в том, что крупные клиенты не просто имеют доступ к финансированию, но и могут выбирать среди участников рынка из топ-10, говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. "В результате финансовый леверидж для клиента не снижается, а спрос на факторинг распределяется по рынку более равномерно, - отмечает он.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.