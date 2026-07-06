Рост экономики в 2026 году составит от 0,8 до 1% - Задорнов

6 июля. FINMARKET.RU - Экс-министр финансов и глава банка "Открытие" Михаил Задорнов считает, что рост экономики РФ в этом году составит от 0,8 до 1%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ по итогам 2026 года на 0,4%. "Прогноз Минэка я считаю заниженным. Большой приток экспортных денег расходится по экономике в виде заказов и потребления. Потребительские расходы в апреле-июне вышли на хороший уровень, оборот розничной торговли растет примерно на 3,5-4% в ценовом, а не в товарном выражении. С учетом повышения потребления и экспорта рост экономики в этом году составит от 0,8 до 1%, что соответствует уровню прошлого года. Так что мы находимся не в рецессии и не в стадии сверхохлаждения, а в стадии слабого роста по 1% в год. Но ситуация неоднородна по отраслям", - сообщил Задорнов в интервью "Известиям"

Рост происходит прежде всего за счет оборонки, а также добывающей промышленности, которая до этого сокращалась три года (это не только нефть и газ, но и добыча цветных металлов, золота), отметил Задорнов. Потребление, розничная торговля и HoReCa (объединяет три сегмента бизнеса из сферы услуг: Hotel (отель), Restaurant (ресторан) и Cafe (кафе) за первые пять месяцев показали приличный рост в пределах 5%, хотя летом динамика может осложниться из-за проблем с бензином и срывов в работе транспорта. По его мнению плюс покажут сельское хозяйство, а также сфера информации и связи (ІТ и телеком). Не такими быстрыми темпами, но растет финансовый сектор. На этих отраслях и держится рост.

"Но вся обрабатывающая промышленность, кроме оборонки, заметно и сильно падает. К депрессивным отраслям угольной, лесной и автомобильной промышленности в этом году добавилась металлургия, где за первые пять месяцев зафиксировано 10-процентное сокращение объемов производства. Оно снижается и в отраслях, ориентированных на потребительский рынок, - производстве одежды, мебели и значительной части пищевой промышленности", - заявил экс-министр финансов.

Замедление в этих отраслях Задорнов объясняет структурными проблемами. В частности, в угольной промышленности сказывается конъюнктура: низкие цены при высокой себестоимости добычи и огромном транспортном плече на восток не позволяют экспортировать уголь рентабельно, а отрасль держалась только на экспорте.

"Лесная промышленность на 60-70% была ориентирована на Европу. Когда европейский рынок закрылся для наших пиломатериалов, фанеры и ДСП, пришлось перенаправлять потоки в Китай, который диктует свои условия. Внутренний рынок под российскую лесопродукцию не разработан: у нас слабая мебельная промышленность, не развито деревянное домостроение", - сказал Задорнов.