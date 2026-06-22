Массового жилья возводится больше, чем дорогого

22 июня. FINMARKET.RU - Застройщики в последние годы ориентировались на возведение дорогого жилья. Однако в целом массового жилья возводится все же больше, чем дорогого, заверили "Российскую газету" в ДОМ.РФ. А в этом году у девелоперов обострилось желание строить максимально экономные проекты.

Как подсчитали аналитики "Движение.ру", за минувший год доля новостроек бизнес-класса, премиум- и элитного сегментов в объемах текущего строительства выросла до 21% - это максимум за всю историю российского рынка недвижимости. Тенденция наиболее ярко выражена на рынках городов-миллионников. В Москве доля высококачественного жилья (бизнес-, премиум- и элитного сегментов) в текущем строительстве выросла с 57% до 61%, в Санкт-Петербурге - с 15% до 18%, в Красноярске - с 11% до 22%, в Самаре - с 21% до 28%, в Нижнем Новгороде - с 30% до 37%.

В Москве действительно происходит наиболее выраженный сдвиг структуры жилищного строительства в сторону более дорогих сегментов, отметили в ДОМ.РФ. Но это касается объектов, строящихся за счет средств дольщиков. При этом значительный объем жилья возводится в столице Фондом реновации. Так, в прошлом году было введено 4 млн кв. м жилья в рамках долевого строительства. Половина из них - массовый сегмент, подчеркнули в ДОМ.РФ. При этом еще 2 млн было введено фондом - и это тоже массовый сегмент. Развитие жилья типового и комфорт-класса в столице в дальнейшем будет во многом связано с работой фонда.

Тенденции вытеснения массового жилья премиальным не наблюдается и в других регионах, отмечают в госкомпании. В Санкт-Петербурге, Нижегородской, Самарской областях, Татарстане на бизнес- и элитный класс, по данным ДОМ.РФ, приходится примерно 30% строящегося жилья. В этих регионах рост доли бизнес-и элит-класса идет на фоне сохранения значительного объема предложения в других сегментах. При этом есть и регионы, где подавляющую часть строящегося портфеля по-прежнему формируют массовые сегменты. Так, например, в Тюменской, Новосибирской областях доля бизнес- и элитного жилья составляет около 10%.