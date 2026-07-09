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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 10 июля в размере 86,5906 руб.
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09 июля 2026 года 17:43

ЦБ РФ установил курс евро с 10 июля в размере 86,5906 руб.

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9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 86,5906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,05 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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