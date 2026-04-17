Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1376 руб.
17 апреля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1376 руб.
17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,89 коп. и составил 11,1376 руб. Минимальный курс юаня составил 11,074 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено 85623 сделки. Объем торгов составил 119463,37 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,107 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
17 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 апреля снизилась на 1,04% и составила 52786,061 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52786,061 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 554,248 млрд руб., или на...
.17 апреля 2026 года 19:06
Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу в минусе. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом индекса IMOEX2 на 0,13%, отыгрывая сообщения о локальном перемирии на Ближнем Востоке и ожидания возможного достижения соглашения об... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:57
Лидер одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр в пятницу заявил, что трубопровод "Дружба" может возобновить работу на следующей неделе. "Судя по информации от партнеров компании MOL, они ожидают, что нефтепровод "Дружба" возобновит... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:50
"Роснефть" по результатам конкурентных процедур закупки выступит поставщиком дизельного топлива, мазута и автомобильного бензина для предприятий холдинга РЖД. Согласно сообщению транспортной компании, общий объем поставки с апреля 2026 года по декабрь 2028 года... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:42
Банк "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) в 2025 году увеличил активы на 7,5%, до 152,8 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации по МСФО. Обязательства финучреждения увеличились на 8,1%, до 129,5 млрд рублей, привлеченные средства клиентов - на 7,7%, до 121,9... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:34
ПАО "Группа ЛСР" в январе-марте 2026 года сократило продажи на 24,4% к показателю аналогичного периода прошлого года - до 31 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. Объем реализованной недвижимости уменьшился на 19,2% - до 118 тыс. кв. метров. Доля... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:26
Бразильская Petrobras подписала соглашение о приобретении доли участия и принятии на себя функций оператора геологоразведочного Блока 3 на шельфе Сан-Томе и Принсипи - островного государства в Центральной Африке на одноименном архипелаге в Гвинейском заливе Атлантического... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:18
По итогам 4-го квартала 2025 г. производитель электромобилей премиум-класса - Polestar Automotive Holding - увеличил выручку в 1,5 раза, при этом сократив чистый убыток. Как говорится в пресс-релизе компании, её чистый убыток в октябре-декабре прошлого года составил... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:07
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала двум крупнейшим российским маркетплейсам - Wildberries и Ozon - предупреждения за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей, говорится в сообщении регулятора. В частности, ФАС... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:02
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1184 на 10 млрд 789,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,97 коп. и составил 11,1304 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0565 руб., максимальный - 11,18 руб. Было заключено 33437 сделок. Объем торгов составил 77133,04...
.17 апреля 2026 года 17:53
В 2025 г. чистый убыток "КАМАЗа" по МСФО составил 43 млрд руб. против символической прибыли годом ранее
Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по МСФО за 2025 г. составил 43 млрд руб. против символической прибыли в 731 млн руб. про итогам 2024 года, сообщила компания. Выручка группы снизилась на 2,9%, до 382,1 млрд руб. По РСБУ компания ранее отчиталась за 2025 г. о чистом... читать дальше
.17 апреля 2026 года 17:46
Акции чипмейкера Yuanjie Semiconductor Technology стали самыми дорогими в материковом Китае, обогнав производителя крепкого алкоголя Kweichow Moutai. На закрытие торгов в Шанхае в пятницу бумаги Yuanjie стоили 1445 юаней, что является историческим максимумом для... читать дальше
.17 апреля 2026 года 17:44
ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11721,19 (-77,56) руб./грамм; на серебро - 194,84 (+2,63) руб./грамм; на платину - 5222,89 (+63,81) руб./грамм; на палладий - 3863,38 (-1,65) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.17 апреля 2026 года 17:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 76,0535 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,26 коп. Это автоматическое сообщение.
