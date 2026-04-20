Инвестиции в индустриальных парках вернулись к росту

20 апреля. FINMARKET.RU - В 2025 году производственные инвестиции резидентов индустриальных парков составили 202 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее, следует из обзора Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, на который ссылается "Коммерсант". Таким образом, вложения возобновили рост после просадки в 2024 году, но пока не дотянули до уровня 2023-го. В расчет взяты только подтвержденные инвестиции по завершенным проектам — новые и продолжающиеся проекты не учитываются, соответственно, показатель еще вырастет. Накопленным итогом с 2013 года объем вложений оценивается почти в 2,3 трлн руб.

В ассоциации отмечают, что баланс между российскими и зарубежными инвестициями сохраняется, но в последние годы все больше смещается в сторону отечественных. Накопленным итогом доля российских вложений в производство составила 60% (1,3 трлн руб.) после 53% в 2024 году. Отдельно в 2025 году на российские компании пришлось уже 90% инвестиций. Среди иностранных резидентов активнее всего в прошлом году инвестировали компании из ОАЭ, Китая и Белоруссии, в то время как лидеры по вложениям накопленным итогом иные — Германия, Турция, США и Китай.

Сейчас внасчитывается 498 индустриальных парков (313 действующих и 185 создаваемых) в 73 регионах.