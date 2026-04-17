СЕГОДНЯ:
Главная / Главное / Решетников: макроэкономическая ситуация в РФ сейчас более сложная, чем в последние годы
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В 2025 г. чистый убыток "КАМАЗа" по МСФО составил 43 млрд руб. против символической прибыли годом ранее
17 апреля 2026 года 15:22
Решетников: макроэкономическая ситуация в РФ сейчас более сложная, чем в последние годы
|6
Михаил Метцель/ТАСС
17 апреля. FINMARKET.RU - Ситуация в экономике РФ сейчас более сложная, чем в последние годы, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в пятницу на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" во Всеволожске. "Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду много повторяться. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться. Поэтому, наверное, основная наша задача сейчас - это действительно помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит", - сказал министр. "Ситуация, как всегда, в таких структурных изменениях, когда действительно много вызовов, такова, что где-то возникают новые возможности, а где-то, соответственно, бизнес вынужден привыкать, где-то, быть может, какие-то направления сворачивать с тем, чтобы перекидывать, в том числе и перераспределять самый дефицитный ресурс, который у нас сейчас есть в экономике, а именно трудовой ресурс людей", - отметил Решетников. "Поэтому, когда мы говорим о структурных изменениях, мы всегда говорим о том, что нам, конечно, нужно создавать новые рабочие места, нужно открывать новые производства, новые инвестиции и так далее. Это все, правда, надо делать, в общем и целом мы последние годы это научились делать. Но мы это научились делать в условиях, скажем так, достаточно спокойного рынка труда. Когда мы понимали, что да, у нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно, зарплаты растут, но тем не менее мы как-то вот с этим всем справлялись, потому что где-то в экономике были резервы", - заявил глава Минэкономразвития. "Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная", - предупредил министр. "Вчера был Биржевой форум, еще раз говорили о том, что и курс (рубля) крепче, и сейчас крепче, и будет крепче, чем бы нам хотелось и чем было обозначено в наших предыдущих прогнозах, и процентные ставки достаточно высокие. Конечно, здорово, что они (ставки) снижаются, но, учитывая в том числе и определенную бюджетную ситуацию, они, наверное, будут снижаться чуть ниже (более медленно), чем нам бы хотелось. И все это так или иначе будет отражаться на бизнесе", - описал Решетников сложности текущей макроэкономической ситуации. Поэтому, по его словам, главной задачей для бизнеса в ближайшее время станет "управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда". "Поэтому, конечно, первая, наверное, задача, которая стоит перед всеми нами, это максимальное тиражирование тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, тех возможностей, которые дают нам IT, дают нам искусственный интеллект, для того, чтобы объяснить, помочь предпринимателям как раз повысить собственную эффективность", - заявил глава Минэкономразвития.
Ключевые слова: Россия, экономика, ситуция, мнение, Решетников
Istina 17.04.2026
Министерство экономического развития РФ - это не только о бизнесе, как министерство финансов РФ. Это прежде всего о гражданах. Это выбор граждан сделать покупку или не сделать, заказать услугу или отказаться. Не будет граждан - покупателей, не будет и бизнеса.
Istina 17.04.2026
Установите равенство гражданских отношений - равенство гражданских отношений декларирует ГК РФ. Или, отмените эту норму. Если я плачу, то я имею право требовать. Юридическое лицо, в условиях послаблений извлекающее разные выгоды, обязан исполнять мои требования, требования гражданина.
Istina 17.04.2026
"Тиражирование" многолетних послаблений установило неравенство гражданских отношений, в том числе жилищных. Бизнесу, с длящимися послаблениями, выгоды, в том числе монетарные. Гражданам - денежные расходы в оплату действий бизнеса в условиях послаблений, созданных номенклатурой власти. Неверные "методики" и "подходы".
Istina 17.04.2026
"...основная наша задача сейчас - это действительно помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит", - сказал министр. А какая ситуация происходит? Какой менеджмент формировал ситуацию, которая происходит? Провальная ситуация происходит - не отвечает никто за деяния при исполнении должностных полномочий.
Istina 17.04.2026
"...помочь предпринимателям как раз повысить собственную эффективность", - заявил глава Минэкономразвития". "Повысить собственную эффективность" следует Минфину РФ, Минэку РФ, Минстрою и ЖКХ РФ, Минцифре РФ.
Istina 17.04.2026
"Поэтому, по его словам, главной задачей для бизнеса в ближайшее время станет..." Главной задачей для бизнеса в текущее время и последующее - минимизация рисков всех видов.
