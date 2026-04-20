Рейтинг российских банков за март

В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошел Т-Банк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 40 613 упоминаний (55 341 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 30 274 упоминания (44 789 в феврале), за ним следует Альфа-Банк - 10 131 упоминание (15 869 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка снизился на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 13%, уровень заметности Альфа-Банка также снизился на 9%.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 213,3 млн (-6%, 226,3 млн в феврале). На втором месте - Сбербанк с результатом 210,5 млн, показатель снизился на 6% в сравнении с предыдущим месяцем (222,9 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель снизился на 0,6% - до 150,2 млн (151,1 месяцем ранее).

В марте состоялась встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Обсуждались итоги работы компании за прошлый год, её текущая деятельность. Греф доложил о рекордной чистой прибыли по МСФО за 2025 год - более 1,7 трлн руб. В связи с этим кредитная организация выплатит рекордные дивиденды в 50% от этой суммы - 853 млрд руб. "У нас все неплохо. Нам удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров, и мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли", - сообщил глава Сбера.

Сбербанк первым в России запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в мобильном приложении. В банке пояснили, что в случае если клиент получил нежелательный перевод, ему не нужно будет искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки банка - безопасно вернуть средства можно будет за пару нажатий, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками и не рискуя перевести им сбережения.

Также в марте Сбербанк представил рынку масштабное обновление ИИ-помощника ГигаЧат, в основу которого легла новая флагманская модель ГигаЧат Ультра (GigaChat Ultra). Теперь ИИ-помощник запоминает факты о пользователе и использует их для дальнейшей персонализации общения и предлагаемых решений, самостоятельно ищет информацию в интернете, генерирует текстовые ответы в 2 раза быстрее.

Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на вторичное жилье до 16%. "Смягчение ключевой ставки формирует устойчивый тренд на повышение доступности розничных кредитов. Учитывая социальную важность ипотеки, мы приняли решение снизить ставки сразу на процент - сильнее, чем ЦБ снизил ключевую ставку. Новые условия открывают "окно возможностей" для заемщиков, особенно тем, кто долго копил на депозитах на первый взнос", - прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ в марте опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первые два месяца 2026 года. Чистая прибыль за январь-февраль снизилась на 11,2%, составив 68,8 млрд руб. "Напомню, у нас первый и второй квартал двадцать пятого года были рекордными, мы шли с опережением 2024 года. И это было связано с тем, что на первый квартал приходилась "эйфория" на российском фондовом рынке, связанная с инаугурацией нового президента [США Дональда] Трампа, <…> на которую реагировал фондовый рынок. В двух месяцах 2026 года таких событий нет, поэтому прибыль на 11% меньше, чем в 2025 году. Но, например, сравнивая с рекордным 2024 годом, прибыль выше на 12%", - пояснил журналистам первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ и его благотворительный фонд "ВТБ-Страна" запустили первую в России корпоративную программу системной поддержки краеведческих музеев. Учреждения из 15 регионов страны уже получили гранты на общую сумму 15 миллионов руб. Проект под названием "Красота внутри" призван не просто помочь деньгами, но и усилить роль небольших музеев в сохранении культурного кода и самобытности народов России.

Альфа-Банк совместно с "АльфаСтрахованием", "билайн бизнес" и Альфа-Лизингом организовали в Липецке бизнес-конференцию "АльфаАгро 2026: фокусные направления развития сельского хозяйства Липецкой области". В мероприятии приняли участие представители крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Руководитель направления дирекции кредитования клиентов среднего бизнеса Альфа-Банка Анна Шумидуб рассказала о возможностях кредитования и инвестиционных проектах для предприятий АПК и привела примеры решений, которые помогли компаниям реализовать новые проекты и повысить эффективность бизнеса.

Альфа-Банк начал сотрудничество с Почтой России, чтобы обеспечить доставку и установку терминалов эквайринга в самых отдаленных уголках страны. Благодаря новой логистической модели банк теперь может поставлять и настраивать оборудование для торгового эквайринга в более чем 30 000 населенных пунктах, охватывая свыше 97% всех торговых точек России. Это позволит предпринимателям даже в самых труднодоступных регионах быстро подключаться к банковским сервисам.

ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии" для граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты от Социального фонда России, а также силовых и военных ведомств. При переводе выплат в ПСБ пенсионерам будет начислено до 3 000 приветственных бонусных баллов - до 1 000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. Их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 с возможностью дальнейшего распоряжения средствами. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 тыс. руб. Глава ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали ряд соглашений о сотрудничестве, которые предполагают в том числе возведение в регионе пятизвездочной гостиницы при поддержке ПСБ, а также появление образовательного кластера. "Новые объекты не только повысят туристическую привлекательность Сахалина, но и обеспечат стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на решение социально значимых задач, создавая комфортную среду и новые возможности", - сказал Фрадков.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, март 2026 Упоминания в СМИ, февраль 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 40 613 55 341 -26,6 2 ВТБ 30 274 44 798 -32,4 3 Альфа-Банк 10 131 15 869 -36,2 4 Т-Банк 8 310 11 528 -27,9 5 ПСБ 8 071 8 157 -1,1 6 Россельхозбанк 6 794 18 453 -63,2 7 Совкомбанк 6 740 18 746 -64,0 8 Газпромбанк 6 525 6 218 4,9 9 МТС Банк 3 621 1 840 96,8 10 Банк УРАЛСИБ 3 200 2 893 10,6 11 ОТП Банк 2 753 2 248 22,5 12 Банк ДОМ.РФ 2 747 2 338 17,5 13 Банк Санкт-Петербург 2 265 2 093 8,2 14 Московский Кредитный Банк 2 191 2 099 4,4 15 Дальневосточный банк 1 945 2 144 -9,3 16 Почта банк 1 721 2 275 -24,4 17 Росэксимбанк 1 515 846 79,1 18 Банк Синара 1 424 1 473 -3,3 19 Примсоцбанк 1 406 1 169 20,3 20 Райффайзенбанк 1 393 952 46,3 21 ББР Банк 1 274 916 39,1 22 Инго Банк 1 081 825 31,0 23 Ренессанс Кредит 935 665 40,6 24 Банк ЗЕНИТ 917 868 5,6 25 Азиатско-Тихоокеанский Банк 908 1 398 -35,1 26 Абсолют Банк 795 1 193 -33,4 27 Озон Банк 766 744 3,0 28 Банк Русский Стандарт 753 659 14,3 29 МСП Банк 668 1 052 -36,5 30 Вайлдберриз Банк 598 151 296,0 31 "Локо-Банк" 514 337 52,5 32 Банк "Точка" 488 1 209 -59,6 33 УБРиР 422 688 -38,7 34 КБ "Центр-инвест" 417 906 -54,0 35 Банк "Солидарность" 405 188 115,4 36 ЮниКредит Банк 401 684 -41,4 37 Экспобанк 390 75 420,0 38 Транскапиталбанк 390 867 -55,0 39 Ак Барс Банк 385 975 -60,5 40 Новикомбанк 353 848 -58,4 41 Фора-Банк 313 459 -31,8 42 Банк "Акцепт" 304 425 -28,5 43 ВБРР 298 319 -6,6 44 БКС Банк 266 68 291,2 45 АБ "Россия" 236 386 -38,9 46 РН Банк 214 141 51,8 47 Банк Оренбург 211 246 -14,2 48 Челиндбанк 203 46 341,3 49 ХКФ Банк 200 482 -58,5 50 Челябинвестбанк 185 264 -58,5

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, март 2026 Индекс заметности, февраль 2026 Изменения, % 1 Сбербанк 5 422 551 6 547 450 -17,2 2 ВТБ 3 227 191 3 722 906 -13,3 3 Альфа-Банк 1 439 321 1 587 896 -9,4 4 Т-Банк 1 190 878 1 187 814 0,3 5 ПСБ 1 040 602 943 230 10,3 6 Россельхозбанк 998 203 827 700 20,6 7 Совкомбанк 901 646 834 865 8,0 8 Газпромбанк 610 202 546 547 11,6 9 Банк УРАЛСИБ 458 246 349 326 31,2 10 Банк ДОМ.РФ 376 858 374 140 0,7 11 МТС Банк 309 742 243 052 27,4 12 Банк Санкт-Петербург 306 457 270 338 13,4 13 Почта банк 212 352 263 239 -19,3 14 Банк Синара 210 089 241 708 -13,1 15 ОТП Банк 180 774 104 646 72,7 16 Росэксимбанк 132 763 66 938 98,3 17 Райффайзенбанк 125 792 91 275 37,8 18 Московский Кредитный Банк 116 327 93 590 24,3 19 Банк Русский Стандарт 109 262 125 114 -12,7 20 КБ "Центр-инвест" 103 467 66 503 55,6 21 ББР Банк 91 559 30 707 198,2 22 Инго Банк 74 035 55 656 33,0 23 УБРиР 71 667 47 845 49,8 24 АБ "Россия" 59 543 25 607 132,5 25 Ак Барс Банк 59 010 129 276 -54,4 26 РН Банк 57 107 19 877 187,3 27 Банк "Точка" 56 458 293 638 -80,8 28 МСП Банк 55 657 61 061 -8,9 29 Банк ТРАСТ 54 125 20 205 167,9 30 ЮниКредит Банк 53 799 53 824 0,0 31 НБД-Банк 52 028 47 355 9,9 32 Примсоцбанк 49 723 18 412 170,1 33 Банк ЗЕНИТ 48 058 46 452 3,5 34 Банк "Кубань Кредит" 47 284 29 433 60,6 35 Озон Банк 44 846 125 091 -64,1 36 Ситибанк 43 850 153 106 -71,4 37 Транскапиталбанк 42 334 82 690 -48,8 38 Абсолют Банк 39 700 139 742 -71,6 39 Вайлдберриз Банк 38 830 15 376 152,5 40 Свой Банк 36 617 34 269 6,9 41 РосДорБанк 28 101 24 407 15,1 42 Газэнергобанк 27 617 1 630 1594,3 43 Азиатско-Тихоокеанский Банк 27 024 16 186 67,0 44 Банк "Солидарность" 23 348 39 710 -41,2 45 Цифра Банк 22 630 28 020 -19,2 46 Ланта-Банк 21 127 24 680 -14,4 47 АКБ "Металлинвестбанк" 19 396 7 018 176,4 48 Дальневосточный банк 19 110 22 535 -15,2 49 СДМ-Банк 18 918 13 536 39,8 50 Новикомбанк 18 389 36 567 -49,7

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, март 2026 Охват аудитории, февраль 2026 Изменения, % 1 ВТБ 213 346 331 226 386 404 -5,8 2 Сбербанк 210 559 392 222 936 077 -5,6 3 ПСБ 150 293 659 151 140 128 -0,6 4 Т-Банк 132 328 419 68 114 431 94,3 5 Альфа-Банк 116 068 407 125 006 743 -7,2 6 Ситибанк 94 325 566 25 852 053 264,9 7 Газпромбанк 87 062 465 80 794 611 7,8 8 Совкомбанк 84 799 363 72 527 456 16,9 9 Райффайзенбанк 75 809 875 25 863 819 193,1 10 РНКБ Банк 65 621 444 14 097 168 365,5 11 АБ "Россия" 59 232 117 15 243 735 288,6 12 Россельхозбанк 51 469 282 119 880 129 -57,1 13 Московский Кредитный Банк 51 273 299 37 381 441 37,2 14 Банк "Точка" 45 635 841 39 086 651 16,8 15 МТС Банк 45 612 863 29 667 300 53,7 16 Банк ДОМ.РФ 44 271 672 42 044 569 5,3 17 Почта банк 40 442 470 42 704 123 -5,3 18 ИНГ Банк (Евразия) 38 226 162 178 513 21313,7 19 ББР Банк 30 029 147 11 057 375 171,6 20 ОТП Банк 28 735 556 20 202 321 42,2 21 Озон Банк 28 350 500 29 696 677 -4,5 22 Банк Санкт-Петербург 27 543 619 30 883 822 -10,8 23 Инго Банк 26 679 538 34 259 724 -22,1 24 Банк УРАЛСИБ 25 119 888 25 242 380 -0,5 25 Банк Синара 25 052 074 35 781 730 -30,0 26 Банк Русский Стандарт 20 553 209 26 169 637 -21,5 27 Вайлдберриз Банк 18 095 065 14 604 410 23,9 28 Ак Барс Банк 17 416 644 33 775 411 -48,4 29 Банк ТРАСТ 15 610 829 11 183 940 39,6 30 МСП Банк 15 359 290 13 544 441 13,4 31 Абсолют Банк 14 760 694 56 887 305 -74,1 32 Банк ЗЕНИТ 14 252 906 11 429 163 24,7 33 ЮниКредит Банк 13 811 762 10 240 489 34,9 34 Чайна Констракшн 13 610 148 4 686 399 190,4 35 Банк "Солидарность" 12 563 749 15 861 585 -20,8 36 Норвик Банк 9 799 067 6 601 818 48,4 37 Ренессанс Кредит 9 636 773 4 976 663 93,6 38 Транскапиталбанк 9 538 215 72 418 149 -86,8 39 Цифра Банк 9 041 303 15 495 177 -41,7 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 8 792 533 5 349 064 64,4 41 ХКФ Банк 8 738 827 1 742 193 401,6 42 УБРиР 8 646 033 14 561 057 -40,6 43 РосДорБанк 8 602 840 3 350 863 156,7 44 КБ "Центр-инвест" 8 476 553 5 807 426 46,0 45 БМ-Банк 8 422 704 773 008 989,6 46 Ланта-Банк 8 372 903 24 176 202 -65,4 47 "Локо-Банк" 8 285 701 15 671 715 -47,1 48 Новикомбанк 7 717 104 35 111 681 -78,0 49 РН Банк 7 551 442 15 014 781 -49,7 50 ВБРР 7 495 188 8 769 055 -14,5

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых

2. Выступление Эльвиры Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России

3. Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы РФ по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы

4. Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы РФ, посвященном рассмотрению Годового отчета Банка России за 2025 год

5. В Москве в одном из отделений Россельхозбанка произошел подрыв банкомата

6. Встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом

7. Минфин России: новые правила денежных переводов не касаются трансакций между физлицами

8. Банк России представил в Госдуму РФ Годовой отчет за 2025 год

9. Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2 месяца 2026 года

10. Госдума РФ одобрила законопроект, обязывающий банки уведомлять граждан через "Госуслуги" о подписании кредитного договора

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: март 2026 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.04.2026.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru