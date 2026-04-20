Рейтинг российских банков за март

В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охвату аудитории - ПСБ. В пятерку лидеров также вошел Т-Банк.
Сбербанк сохранил первое место с результатом 40 613 упоминаний (55 341 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 30 274 упоминания (44 789 в феврале), за ним следует Альфа-Банк - 10 131 упоминание (15 869 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 13%, уровень заметности Альфа-Банка также снизился на 9%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 213,3 млн (-6%, 226,3 млн в феврале). На втором месте - Сбербанк с результатом 210,5 млн, показатель снизился на 6% в сравнении с предыдущим месяцем (222,9 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель снизился на 0,6% - до 150,2 млн (151,1 месяцем ранее).
В марте состоялась встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Обсуждались итоги работы компании за прошлый год, её текущая деятельность. Греф доложил о рекордной чистой прибыли по МСФО за 2025 год - более 1,7 трлн руб. В связи с этим кредитная организация выплатит рекордные дивиденды в 50% от этой суммы - 853 млрд руб. "У нас все неплохо. Нам удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров, и мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли", - сообщил глава Сбера.
Сбербанк первым в России запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в мобильном приложении. В банке пояснили, что в случае если клиент получил нежелательный перевод, ему не нужно будет искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки банка - безопасно вернуть средства можно будет за пару нажатий, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками и не рискуя перевести им сбережения.
Также в марте Сбербанк представил рынку масштабное обновление ИИ-помощника ГигаЧат, в основу которого легла новая флагманская модель ГигаЧат Ультра (GigaChat Ultra). Теперь ИИ-помощник запоминает факты о пользователе и использует их для дальнейшей персонализации общения и предлагаемых решений, самостоятельно ищет информацию в интернете, генерирует текстовые ответы в 2 раза быстрее.
Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на вторичное жилье до 16%. "Смягчение ключевой ставки формирует устойчивый тренд на повышение доступности розничных кредитов. Учитывая социальную важность ипотеки, мы приняли решение снизить ставки сразу на процент - сильнее, чем ЦБ снизил ключевую ставку. Новые условия открывают "окно возможностей" для заемщиков, особенно тем, кто долго копил на депозитах на первый взнос", - прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
ВТБ в марте опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первые два месяца 2026 года. Чистая прибыль за январь-февраль снизилась на 11,2%, составив 68,8 млрд руб. "Напомню, у нас первый и второй квартал двадцать пятого года были рекордными, мы шли с опережением 2024 года. И это было связано с тем, что на первый квартал приходилась "эйфория" на российском фондовом рынке, связанная с инаугурацией нового президента [США Дональда] Трампа, <…> на которую реагировал фондовый рынок. В двух месяцах 2026 года таких событий нет, поэтому прибыль на 11% меньше, чем в 2025 году. Но, например, сравнивая с рекордным 2024 годом, прибыль выше на 12%", - пояснил журналистам первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
ВТБ и его благотворительный фонд "ВТБ-Страна" запустили первую в России корпоративную программу системной поддержки краеведческих музеев. Учреждения из 15 регионов страны уже получили гранты на общую сумму 15 миллионов руб. Проект под названием "Красота внутри" призван не просто помочь деньгами, но и усилить роль небольших музеев в сохранении культурного кода и самобытности народов России.
Альфа-Банк совместно с "АльфаСтрахованием", "билайн бизнес" и Альфа-Лизингом организовали в Липецке бизнес-конференцию "АльфаАгро 2026: фокусные направления развития сельского хозяйства Липецкой области". В мероприятии приняли участие представители крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Руководитель направления дирекции кредитования клиентов среднего бизнеса Альфа-Банка Анна Шумидуб рассказала о возможностях кредитования и инвестиционных проектах для предприятий АПК и привела примеры решений, которые помогли компаниям реализовать новые проекты и повысить эффективность бизнеса.
Альфа-Банк начал сотрудничество с Почтой России, чтобы обеспечить доставку и установку терминалов эквайринга в самых отдаленных уголках страны. Благодаря новой логистической модели банк теперь может поставлять и настраивать оборудование для торгового эквайринга в более чем 30 000 населенных пунктах, охватывая свыше 97% всех торговых точек России. Это позволит предпринимателям даже в самых труднодоступных регионах быстро подключаться к банковским сервисам.
ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии" для граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты от Социального фонда России, а также силовых и военных ведомств. При переводе выплат в ПСБ пенсионерам будет начислено до 3 000 приветственных бонусных баллов - до 1 000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. Их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 с возможностью дальнейшего распоряжения средствами. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 тыс. руб.
Глава ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали ряд соглашений о сотрудничестве, которые предполагают в том числе возведение в регионе пятизвездочной гостиницы при поддержке ПСБ, а также появление образовательного кластера. "Новые объекты не только повысят туристическую привлекательность Сахалина, но и обеспечат стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на решение социально значимых задач, создавая комфортную среду и новые возможности", - сказал Фрадков.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, март 2026
|Упоминания в СМИ, февраль 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|40 613
|55 341
|-26,6
|2
|ВТБ
|30 274
|44 798
|-32,4
|3
|Альфа-Банк
|10 131
|15 869
|-36,2
|4
|Т-Банк
|8 310
|11 528
|-27,9
|5
|ПСБ
|8 071
|8 157
|-1,1
|6
|Россельхозбанк
|6 794
|18 453
|-63,2
|7
|Совкомбанк
|6 740
|18 746
|-64,0
|8
|Газпромбанк
|6 525
|6 218
|4,9
|9
|МТС Банк
|3 621
|1 840
|96,8
|10
|Банк УРАЛСИБ
|3 200
|2 893
|10,6
|11
|ОТП Банк
|2 753
|2 248
|22,5
|12
|Банк ДОМ.РФ
|2 747
|2 338
|17,5
|13
|Банк Санкт-Петербург
|2 265
|2 093
|8,2
|14
|Московский Кредитный Банк
|2 191
|2 099
|4,4
|15
|Дальневосточный банк
|1 945
|2 144
|-9,3
|16
|Почта банк
|1 721
|2 275
|-24,4
|17
|Росэксимбанк
|1 515
|846
|79,1
|18
|Банк Синара
|1 424
|1 473
|-3,3
|19
|Примсоцбанк
|1 406
|1 169
|20,3
|20
|Райффайзенбанк
|1 393
|952
|46,3
|21
|ББР Банк
|1 274
|916
|39,1
|22
|Инго Банк
|1 081
|825
|31,0
|23
|Ренессанс Кредит
|935
|665
|40,6
|24
|Банк ЗЕНИТ
|917
|868
|5,6
|25
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|908
|1 398
|-35,1
|26
|Абсолют Банк
|795
|1 193
|-33,4
|27
|Озон Банк
|766
|744
|3,0
|28
|Банк Русский Стандарт
|753
|659
|14,3
|29
|МСП Банк
|668
|1 052
|-36,5
|30
|Вайлдберриз Банк
|598
|151
|296,0
|31
|"Локо-Банк"
|514
|337
|52,5
|32
|Банк "Точка"
|488
|1 209
|-59,6
|33
|УБРиР
|422
|688
|-38,7
|34
|КБ "Центр-инвест"
|417
|906
|-54,0
|35
|Банк "Солидарность"
|405
|188
|115,4
|36
|ЮниКредит Банк
|401
|684
|-41,4
|37
|Экспобанк
|390
|75
|420,0
|38
|Транскапиталбанк
|390
|867
|-55,0
|39
|Ак Барс Банк
|385
|975
|-60,5
|40
|Новикомбанк
|353
|848
|-58,4
|41
|Фора-Банк
|313
|459
|-31,8
|42
|Банк "Акцепт"
|304
|425
|-28,5
|43
|ВБРР
|298
|319
|-6,6
|44
|БКС Банк
|266
|68
|291,2
|45
|АБ "Россия"
|236
|386
|-38,9
|46
|РН Банк
|214
|141
|51,8
|47
|Банк Оренбург
|211
|246
|-14,2
|48
|Челиндбанк
|203
|46
|341,3
|49
|ХКФ Банк
|200
|482
|-58,5
|50
|Челябинвестбанк
|185
|264
|-58,5
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, март 2026
|Индекс заметности, февраль 2026
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|5 422 551
|6 547 450
|-17,2
|2
|ВТБ
|3 227 191
|3 722 906
|-13,3
|3
|Альфа-Банк
|1 439 321
|1 587 896
|-9,4
|4
|Т-Банк
|1 190 878
|1 187 814
|0,3
|5
|ПСБ
|1 040 602
|943 230
|10,3
|6
|Россельхозбанк
|998 203
|827 700
|20,6
|7
|Совкомбанк
|901 646
|834 865
|8,0
|8
|Газпромбанк
|610 202
|546 547
|11,6
|9
|Банк УРАЛСИБ
|458 246
|349 326
|31,2
|10
|Банк ДОМ.РФ
|376 858
|374 140
|0,7
|11
|МТС Банк
|309 742
|243 052
|27,4
|12
|Банк Санкт-Петербург
|306 457
|270 338
|13,4
|13
|Почта банк
|212 352
|263 239
|-19,3
|14
|Банк Синара
|210 089
|241 708
|-13,1
|15
|ОТП Банк
|180 774
|104 646
|72,7
|16
|Росэксимбанк
|132 763
|66 938
|98,3
|17
|Райффайзенбанк
|125 792
|91 275
|37,8
|18
|Московский Кредитный Банк
|116 327
|93 590
|24,3
|19
|Банк Русский Стандарт
|109 262
|125 114
|-12,7
|20
|КБ "Центр-инвест"
|103 467
|66 503
|55,6
|21
|ББР Банк
|91 559
|30 707
|198,2
|22
|Инго Банк
|74 035
|55 656
|33,0
|23
|УБРиР
|71 667
|47 845
|49,8
|24
|АБ "Россия"
|59 543
|25 607
|132,5
|25
|Ак Барс Банк
|59 010
|129 276
|-54,4
|26
|РН Банк
|57 107
|19 877
|187,3
|27
|Банк "Точка"
|56 458
|293 638
|-80,8
|28
|МСП Банк
|55 657
|61 061
|-8,9
|29
|Банк ТРАСТ
|54 125
|20 205
|167,9
|30
|ЮниКредит Банк
|53 799
|53 824
|0,0
|31
|НБД-Банк
|52 028
|47 355
|9,9
|32
|Примсоцбанк
|49 723
|18 412
|170,1
|33
|Банк ЗЕНИТ
|48 058
|46 452
|3,5
|34
|Банк "Кубань Кредит"
|47 284
|29 433
|60,6
|35
|Озон Банк
|44 846
|125 091
|-64,1
|36
|Ситибанк
|43 850
|153 106
|-71,4
|37
|Транскапиталбанк
|42 334
|82 690
|-48,8
|38
|Абсолют Банк
|39 700
|139 742
|-71,6
|39
|Вайлдберриз Банк
|38 830
|15 376
|152,5
|40
|Свой Банк
|36 617
|34 269
|6,9
|41
|РосДорБанк
|28 101
|24 407
|15,1
|42
|Газэнергобанк
|27 617
|1 630
|1594,3
|43
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|27 024
|16 186
|67,0
|44
|Банк "Солидарность"
|23 348
|39 710
|-41,2
|45
|Цифра Банк
|22 630
|28 020
|-19,2
|46
|Ланта-Банк
|21 127
|24 680
|-14,4
|47
|АКБ "Металлинвестбанк"
|19 396
|7 018
|176,4
|48
|Дальневосточный банк
|19 110
|22 535
|-15,2
|49
|СДМ-Банк
|18 918
|13 536
|39,8
|50
|Новикомбанк
|18 389
|36 567
|-49,7
Охват аудитории
Главные темы публикаций:
|N
|Название
|Охват аудитории, март 2026
|Охват аудитории, февраль 2026
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|213 346 331
|226 386 404
|-5,8
|2
|Сбербанк
|210 559 392
|222 936 077
|-5,6
|3
|ПСБ
|150 293 659
|151 140 128
|-0,6
|4
|Т-Банк
|132 328 419
|68 114 431
|94,3
|5
|Альфа-Банк
|116 068 407
|125 006 743
|-7,2
|6
|Ситибанк
|94 325 566
|25 852 053
|264,9
|7
|Газпромбанк
|87 062 465
|80 794 611
|7,8
|8
|Совкомбанк
|84 799 363
|72 527 456
|16,9
|9
|Райффайзенбанк
|75 809 875
|25 863 819
|193,1
|10
|РНКБ Банк
|65 621 444
|14 097 168
|365,5
|11
|АБ "Россия"
|59 232 117
|15 243 735
|288,6
|12
|Россельхозбанк
|51 469 282
|119 880 129
|-57,1
|13
|Московский Кредитный Банк
|51 273 299
|37 381 441
|37,2
|14
|Банк "Точка"
|45 635 841
|39 086 651
|16,8
|15
|МТС Банк
|45 612 863
|29 667 300
|53,7
|16
|Банк ДОМ.РФ
|44 271 672
|42 044 569
|5,3
|17
|Почта банк
|40 442 470
|42 704 123
|-5,3
|18
| ИНГ Банк (Евразия)
|38 226 162
|178 513
|21313,7
|19
|ББР Банк
|30 029 147
|11 057 375
|171,6
|20
|ОТП Банк
|28 735 556
|20 202 321
|42,2
|21
|Озон Банк
|28 350 500
|29 696 677
|-4,5
|22
|Банк Санкт-Петербург
|27 543 619
|30 883 822
|-10,8
|23
|Инго Банк
|26 679 538
|34 259 724
|-22,1
|24
|Банк УРАЛСИБ
|25 119 888
|25 242 380
|-0,5
|25
|Банк Синара
|25 052 074
|35 781 730
|-30,0
|26
|Банк Русский Стандарт
|20 553 209
|26 169 637
|-21,5
|27
|Вайлдберриз Банк
|18 095 065
|14 604 410
|23,9
|28
|Ак Барс Банк
|17 416 644
|33 775 411
|-48,4
|29
|Банк ТРАСТ
|15 610 829
|11 183 940
|39,6
|30
|МСП Банк
|15 359 290
|13 544 441
|13,4
|31
|Абсолют Банк
|14 760 694
|56 887 305
|-74,1
|32
|Банк ЗЕНИТ
|14 252 906
|11 429 163
|24,7
|33
|ЮниКредит Банк
|13 811 762
|10 240 489
|34,9
|34
|Чайна Констракшн
|13 610 148
|4 686 399
|190,4
|35
|Банк "Солидарность"
|12 563 749
|15 861 585
|-20,8
|36
|Норвик Банк
|9 799 067
|6 601 818
|48,4
|37
|Ренессанс Кредит
|9 636 773
|4 976 663
|93,6
|38
|Транскапиталбанк
|9 538 215
|72 418 149
|-86,8
|39
|Цифра Банк
|9 041 303
|15 495 177
|-41,7
|40
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|8 792 533
|5 349 064
|64,4
|41
|ХКФ Банк
|8 738 827
|1 742 193
|401,6
|42
|УБРиР
|8 646 033
|14 561 057
|-40,6
|43
|РосДорБанк
|8 602 840
|3 350 863
|156,7
|44
|КБ "Центр-инвест"
|8 476 553
|5 807 426
|46,0
|45
|БМ-Банк
|8 422 704
|773 008
|989,6
|46
|Ланта-Банк
|8 372 903
|24 176 202
|-65,4
|47
|"Локо-Банк"
|8 285 701
|15 671 715
|-47,1
|48
|Новикомбанк
|7 717 104
|35 111 681
|-78,0
|49
|РН Банк
|7 551 442
|15 014 781
|-49,7
|50
|ВБРР
|7 495 188
|8 769 055
|-14,5
СКАН
- 1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых
- 2. Выступление Эльвиры Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России
- 3. Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы РФ по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы
- 4. Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы РФ, посвященном рассмотрению Годового отчета Банка России за 2025 год
- 5. В Москве в одном из отделений Россельхозбанка произошел подрыв банкомата
- 6. Встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом
- 7. Минфин России: новые правила денежных переводов не касаются трансакций между физлицами
- 8. Банк России представил в Госдуму РФ Годовой отчет за 2025 год
- 9. Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2 месяца 2026 года
- 10. Госдума РФ одобрила законопроект, обязывающий банки уведомлять граждан через "Госуслуги" о подписании кредитного договора
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: март 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.04.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
