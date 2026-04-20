20 апреля. FINMARKET.RU - Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году. Это произойдет в том числе за счет выхода на рынок новых эмитентов и упаковки неработающих портфелей, пишут "Ведомости".

В 2026 г. российский рынок секьюритизации – переупаковки банками пула кредитов (ипотека, автокредиты) в облигации, которые продаются инвесторам, – продолжит наращивать обороты, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Сейчас этот класс активов несет самый большой потенциал и может открыть инвесторам большие возможности, отметил заместитель председателя правления и глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов в ходе форума «Эксперт РА».

Автухов также рассказал «Ведомостям», что российский рынок секьюритизации по отношению объема к ВВП составляет 0,3–0,4%, тогда как в США этот показатель достигает 7–8%, а в Европе – 1,5–2%. Это показывает потенциал роста, пояснил он. Согласно обзору финансовых инструментов Банка России, в 2025 г. рынок секьюритизации продемонстрировал рекордные показатели: его общий объем вырос на 39% и достиг 2,6 трлн руб., а объем секьюритизации отдельно зафиксировался на историческом максимуме – 1,1 трлн руб.

Инвесторудает то, чего не предлагает ни один другой инструмент долгового рынка, отметил Автухов: доступ к денежным потокам от принципиально разных классов активов – ипотеки, потребительских кредитов, NPL-портфелей (неработающие кредиты) и корпоративных ссуд в рамках единой структуры. При этом механизмы субординации, избыточного спреда и кредитного усиления формируют многоуровневую защиту – старшие транши с рейтингом ruAAA обеспечивают надежность даже при ухудшении кредитного пула, добавил банкир. По оценкам организаторов сделок, продолжил Автухов, доходность таких качественных инструментов превышает аналогичные по рейтингу корпоративные облигации на 200–250 базисных пунктов.

Основную долю рынка секьюритизации, по данным ЦБ, формируют ипотечные облигации – их размещение за год увеличилось на 26% и составило 680 млрд руб. Значительная часть этих бумаг пришлась на однотраншевые выпуски ипотечного агента Дом.РФ. Вместе с этим спрос со стороны некредитных финансовых организаций (НФО) и розничных инвесторов на такие облигации ограничивали два фактора: невысокая ликвидность вторичного рынка и амортизационная структура погашения бумаг.

Впечатляющие результаты показал и сегмент неипотечной секьюритизации: за 2025 г. банки разместили бумаг на сумму 400 млрд руб., говорится в материале Банка России. Примерно половина этого объема пришлась на облигации под залог требований по потребительским кредитам – их секьюритизировали семь банков, причем три крупнейших участника обеспечили около 83% от общего объема размещений. В отличие от ипотечных облигаций выпуски неипотечной секьюритизации вызвали интерес не только у банков, но и у розничных инвесторов и НФО. По данным регулятора, крупнейшими держателями таких бумаг стали физические лица (31% от общего объема) и НПФ (25%), тогда как доля банков сократилась до 13%.

В обзоре поясняется, что высокий спрос НФО и частных инвесторов на неипотечную секьюритизацию обусловлен удачным сочетанием существенной доходности и высокого кредитного качества бумаг.