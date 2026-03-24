В РФ отложены 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИ

24 марта. FINMARKET.RU - В России до стадии полноценного внедрения дошли лишь 7-10% пилотных проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г. и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов. Остальные 90% проектов либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются, либо закрываются. Такая статистика, как пишут "Ведомости" , следует из опроса консалтинговой компании "Интеллектуальная аналитика", проведенного среди представителей около 50 крупнейших компаний из сфер IT, промышленности, финансов, госсектора, транспорта и логистики. Опрос проводился с декабря 2025 г. по февраль 2026 г.

Гендиректор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов подтвердил "Ведомостям" оценку на уровне 10%. Филиппов считает ее нормальной для текущего этапа развития генеративного. По его словам, многиевсе еще находятся в работе и сохраняют высокие шансы перейти в промышленную эксплуатацию.

Опрошенные "Интеллектуальной аналитикой" респонденты рассказали, что около 30-40% пилотов были свернуты, так как не дали ожидаемого финансового эффекта. Главная причина - слабая интеграция в реальные бизнес-процессы компаний, следует из опроса. Еще одна причина, по которой компании не добирались до полноценной стадии внедрения, - это запуск не практичных проектов, а громких инициатив с сильным PR-эффектом, следует из ответов респондентов.

В качестве примера один из респондентов рассказал о попытке самостоятельного дообучения китайской модели без привлечения экспертов с рынка. Данные были собраны недостаточно репрезентативно и, учитывая среднее понимание русского языка китайской моделью Qwen, ИИ-ассистент в юридическом департаменте продемонстрировал точность отчетов ниже 30%, в результате чего проект был свернут, рассказал один респондент (в отчете конкретная компания не указана). В другой компании большинство сообщений в службу поддержки сопровождались документами и картинками, что требовало поддержку мультимодальности, но на середину 2025 г. возможности доступных моделей не позволяли реализовать функционал в полном виде и компания свернула проект, рассказал другой участник опроса.

Сроки промышленного внедрения у половины опрошенных сместились с 2025 г. - начала 2026 г. на вторую половину или конец 2026 г. Это связано с тем, чтооказалось сложнее, чем компании себе представляли из-за необходимости обучения персонала, развития инфраструктуры и вопросами безопасности, следует из отчета "Интеллектуальной аналитики".