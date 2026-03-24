24 марта 2026 года 08:23
В РФ отложены 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИ
Александр Щербак/ТАСС
24 марта. FINMARKET.RU - В России до стадии полноценного внедрения дошли лишь 7-10% пилотных проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г. и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов. Остальные 90% проектов либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются, либо закрываются. Такая статистика, как пишут "Ведомости", следует из опроса консалтинговой компании "Интеллектуальная аналитика", проведенного среди представителей около 50 крупнейших компаний из сфер IT, промышленности, финансов, госсектора, транспорта и логистики. Опрос проводился с декабря 2025 г. по февраль 2026 г. Гендиректор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов подтвердил "Ведомостям" оценку на уровне 10%. Филиппов считает ее нормальной для текущего этапа развития генеративного ИИ. По его словам, многие проекты все еще находятся в работе и сохраняют высокие шансы перейти в промышленную эксплуатацию. Опрошенные "Интеллектуальной аналитикой" респонденты рассказали, что около 30-40% пилотов были свернуты, так как не дали ожидаемого финансового эффекта. Главная причина - слабая интеграция в реальные бизнес-процессы компаний, следует из опроса. Еще одна причина, по которой компании не добирались до полноценной стадии внедрения, - это запуск не практичных проектов, а громких инициатив с сильным PR-эффектом, следует из ответов респондентов. В качестве примера один из респондентов рассказал о попытке самостоятельного дообучения китайской модели без привлечения экспертов с рынка. Данные были собраны недостаточно репрезентативно и, учитывая среднее понимание русского языка китайской моделью Qwen, ИИ-ассистент в юридическом департаменте продемонстрировал точность отчетов ниже 30%, в результате чего проект был свернут, рассказал один респондент (в отчете конкретная компания не указана). В другой компании большинство сообщений в службу поддержки сопровождались документами и картинками, что требовало поддержку мультимодальности, но на середину 2025 г. возможности доступных моделей не позволяли реализовать функционал в полном виде и компания свернула проект, рассказал другой участник опроса. Сроки промышленного внедрения у половины опрошенных сместились с 2025 г. - начала 2026 г. на вторую половину или конец 2026 г. Это связано с тем, что внедрение оказалось сложнее, чем компании себе представляли из-за необходимости обучения персонала, развития инфраструктуры и вопросами безопасности, следует из отчета "Интеллектуальной аналитики".
