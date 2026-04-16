Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5385,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3671,67 млрд руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 апреля составили по Российской Федерации 5385,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5151,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6260,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6033,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 апреля составили 3671,67 млрд руб. против 3933,1731 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

