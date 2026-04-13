Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1363 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0985 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 78213 сделок. Объем торгов составил 101416,89 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,17 руб. за юань.

13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,88 коп. и составил 11,1363 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52928,511 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 164,735 млрд руб., или на...

Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом, отыгрывая возобновившееся повышение мировых цен на нефть. Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов...

Совет Думы в понедельник поддержал изменение графика проведения пленарных заседаний, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Государственная Дума будет работать в формате две недели пленарных заседаний и две недели работы с избирателями в регионах...

Оптовые продажи автомобилей в Китае в марте сократились на 0,6% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,899 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). При этом реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросла на 1,2% -...

Японская SoftBank Group Corp. ведет переговоры с инвесторами перед планируемым размещением шести траншей облигаций в долларах США и евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Компания поручила банкам организовать выпуск долларовых бондов со...

Подъем цен на нефть замедлился вечером в понедельник, однако остается существенным на новостях об американской блокаде Ормузского пролива. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:16 мск поднялась на $5,73 (6,02%), до $100,93...

Минфин предложил продлить до 1 июня 2026 г. срок подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей (ИП), утративших с 1 января 2026 г. право на патентную систему. Поправки в ст. 346.13 и 346.14 Налогового...

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между РФ и Таиландом в 2025 году вырос более чем на 15%, РФ готова наращивать поставки на таиландский рынок, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с министром сельского хозяйства и кооперативов Таиланда Сурией... читать дальше

Индекс цен на бриллианты в 1 карат в марте 2026 года вновь снизился, на этот раз на 1,7%, поскольку война на Ближнем Востоке усилила давление на алмазный рынок, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index... читать дальше

Рост акций ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) в ходе торгов на Мосбирже в понедельник достигал 61% (до 8,258 рубля за штуку) на новостях о состоявшемся 10 апреля заседании совета директоров организации, на котором рассматривались вопросы о реорганизации банка и определении... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,85 коп. и составил 11,1311 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0515 руб., максимальный - 11,18 руб. Было заключено 26012 сделок. Объем торгов составил 45991,39...

Государственный долг Германии на конец декабря 2025 года превышал 2,661 трлн евро, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Это на 50,8 млрд евро (на 1,9%) больше показателя на конец 3-го квартала. В том числе...

ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11702,64 (-83,45) руб./грамм; на серебро - 185,2 (+1,89) руб./грамм; на платину - 5054,9 (+8,95) руб./грамм; на палладий - 3738,47 (-92,39) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 89,1373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,47 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 76,2489 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,35 коп.

