ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 90,8813 руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 90,8813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,28 коп.

Увеличение мировых цен на основные экспортные сырьевые товары, произошедшее в марте, будет отражаться на динамике платежей с задержкой в течение 2-го квартала 2026 года, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Рост экспортных цен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,72 коп. и составил 11,3617 руб. Минимальный курс юаня составил 11,274 руб., максимальный - 11,4375 руб. Было заключено 97779 сделок. Объем торгов составил 144328,71...

Российский рынок акций завершил торги в минусе на фоне сомнений в дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также в отсутствие новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций...

Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам, такую правку в законопроект планируется внести ко второму чтению законопроекта, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Правительство в начале...

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил Совету Думы установить срок рассмотрения проекта закона о регулировании цифровых валют в первом чтении в апреле, комитет принимает заключения до середины следующей недели. "Установить срок представления в комитет Госдумы по...

Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в первом квартале 2026 года составил в денежном выражении $303,7 млн, что на 26,8% больше, чем в январе-марте 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Центре анализа экономических реформ и... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,33 коп. и составил 11,3601 руб. Минимальный курс юаня составил 11,29 руб., максимальный - 11,45 руб. Было заключено 23384 сделки. Объем торгов составил 45780,58 млн...

Рассмотрение законопроектов о ратификации торговых соглашений между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ должно состояться в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... читать дальше

ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11993,37 (+383,23) руб./грамм; на серебро - 192,2 (+10,67) руб./грамм; на платину - 5207,71 (+316,13) руб./грамм; на палладий - 4001,5 (+318,34) руб./грамм.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics намерен вложить в завод по производству чипов во Вьетнаме, пишут американские СМИ со ссылкой на источники. По данным одного из них, сумма может составить около $4 млрд. Министерство финансов Вьетнама в...

Американские фондовые индексы демонстрируют сдержанное снижение в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные из США и корпоративные новости. Также участники рынка следят за ситуацией в Иране. Как сообщалось, Израиль в среду продолжал наносить удары по...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 90,8813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,28 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 77,8366 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,77 коп.

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, продолжая восстанавливать потери, понесенные накануне на новостях о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Росту нефтяных цен способствуют сомнения участников рынка в устойчивости режима прекращения огня, а также в...

апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1178 на 12 млрд 530,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

ЦБ РФ перестанет требовать от банков повышенные макропруденциальные надбавки по кредитам на покупку новостроек после фактического завершения строительства, говорится в пресс-релизе регулятора. Банк России опубликовал проект изменений в указание от 16 декабря 2024 года №... читать дальше

