ЦБ сохраняет сигнал о будущей направленности ДКП

9 апреля. FINMARKET.RU - Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), с мартовского заседания прошло не так много времени для его изменения, заявил сегодня советник председателяКирилл Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ с бизнесом и властями в Новосибирске.

"У нас с момента мартовского заседания прошло еще не так много времени, по итогам мартовского заседания мы сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставок на ближайших заседаниях. Пока прошло слишком мало времени, и мы получили слишком мало информации, чтобы как-то менять этот сигнал", - сказал Тремасов.

ЦБ на предыдущих заседаниях выбирал между сохранением ставки и продолжением цикла ее снижения. "Я думаю, что набор этих альтернатив будет и в ходе апрельского раунда", - добавил советник председателя ЦБ.

До заседания совета директоров ЦБ 24 апреля выйдет ряд важных макроэкономических данных, отметил Тремасов.

"Завтра будет важная статистика и полные цифры по инфляции за март. Вот это будет очень важная цифра для принятия решения. Будут обновлённые квартальные данные по ВВП. До заседания совета директоров в апреле мы получим ещё результаты апрельского опроса предприятий, в том числе результаты квартальных опросов, касающихся и загруженных мощностей, инвестиций, и состояния рынка труда. На самом деле, мы получим ещё много новой информации", - сказал он.

Как сообщил ранее Тремасов, Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле.

Устойчивые параметры инфляции остаются в диапазоне 4-5%, сказал он.

В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. При этом он подчеркнул, что на заседании совета директоров ЦБ в марте звучали мнения, что устойчивая инфляция даже ближе к 4%.

"Само правило (бюджетное) остаётся, поэтому сильного влияния цен на нефть на валютный курс быть не должно", - отметил Тремасов.

Он указал на другую сторону вопроса - влияния ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику. Рост цен на нефть, на удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах.

"Совершенно очевидно, в будущем это то, что может повысить инфляционное давление и у нас", - сказал он. Участники дискуссии по ключевой ставке в марте пришли к выводу, что события на Ближнем Востоке несут для России дополнительные проинфляционные риски.

Масштаб этих рисков будет оцениваться на апрельском заседании совета директоров по ставке, добавил советник главы ЦБ.