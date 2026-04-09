В Москве в 1,5 раза выросла доля свободных офисов в аренду

9 апреля. FINMARKET.RU - Объем вакантных офисных площадей, предназначенных для аренды, в качественных бизнес-центрах Москвы по итогам 1-го квартала 2026 г. увеличился год к году в 1,5 раза до 948 552 кв. м, говорится в исследовании NF Group. По данным этой компании, относительно конца прошлого года рост составил 16,2%. При этом доля незанятых помещений прибавила за год только 1 п. п., а за квартал - 0,9 п. п., достигнув 6,2%, отмечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. По ее словам,сильнее всего вакансия растет в офисах класса А.

О росте объема и доли свободных офисов сообщают и другие консультанты, пишут "Ведомости"

Как отмечают эксперты, рост вакансии в основном стимулирует увеличение объемов предложения. Так, на рынок выходят предназначенные для аренды здания, которые не заполнились к моменту получения разрешения на ввод. Также рынок пополняется за счет предложений от инвесторов, которые приобретали блоки в недавно построенных зданиях (например, в iCity и Stone Towers).

Кроме того, объем свободных офисных площадей увеличивается на фоне общего замедления темпов роста экономики и сокращения уровня деловой активности. А часть компаний вместо аренды рассматривают вариант покупки офисов, чтобы зафиксировать издержки и меньше зависеть от дальнейшей волатильности ставок.

По мнению экспертов, рынок начнет постепенно оживать с середины года. основной ввод офисных площадей придется на 2-3-й кварталы.